Мирные переговоры Украины с РФ: когда состоятся и кто претендует на участие

Украина не меняет свою позицию по поводу прямых переговоров с Путиным.

Все более активно среди украинских и западных политиков обсуждается тема окончания войны в Украине и начала мирных переговоров. Дискуссии оживились после заявления новоизбранного президента США Дональда Трампа о встрече с кремлевским диктатором.

Европа поддерживает позицию Украины, в частности, многие европейцы претендуют занять место за будущим переговорным столом.

Детальнее – читайте в материале от ТСН.ua.

Жесткая позиция Кремля

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не согласится на предложения по перемирию, которые предполагают только заморозку вступления Украины в НАТО на 20 лет, пишет американское издание Fox News.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин подвергает сомнению легитимность украинской власти и заявляет, что только новые выборы могут создать условия для переговоров. Однако даже при таких обстоятельствах он не готов уступать позиции.

По данным издания, РФ выдвигает для возможных переговоров о завершении войны против Украины следующие условия:

признание оккупированных Россией территорий, в том числе Крыма;

юридические гарантии нейтрального статуса Украины без перспектив вступления в НАТО;

отмена западных санкций;

прекращение какой-либо поддержки Украины со стороны Запада.

Это может осложнить поиск компромиссов для команды новоизбранного президента США Дональда Трампа.

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Там отметили, что Кремль продолжает настаивать на своих условиях и его агрессивная позиция делает перспективу мирного урегулирования еще более отдаленной.

Подобные предположения делает издание Bloomberg. Там отмечают, что Путин становится все более уверенным в своем превосходстве на поле боя в Украине. Поэтому он намерен достичь своей цели, чтобы Киев никогда не вступал в НАТО и чтобы на его военный потенциал были наложены ограничения.

"Кремль придерживается позиции, что хотя отдельные члены НАТО могут продолжать поставки оружия Украине в рамках двусторонних соглашений о безопасности, это оружие не должно использоваться против России или для захвата территорий", – сообщил источник издания, осведомленный о подготовке Москвы к возможным переговорам.

В издании также отмечают, что РФ потребует на переговорах сохранения по крайней мере фактического контроля над почти 20% находящейся под оккупацией территории Украины, в частности Крымским полуостровом.

В свою очередь в Кремле сделали скандальное заявление по поводу предстоящих переговоров. Там заявляют, что в 2025 году Украина якобы "вообще прекратит существование".

Когда состоятся переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский начал заявлять о готовности к переговорам по прекращению войны, сообщает The Washington Post. В издании подчеркивают, что Украине необходимы гарантии долгосрочной безопасности.

Некоторые политики "начинают верить", что война действительно может закончиться в 2025 году. Это связано с тем, что разговоры о мирном соглашении участились после избрания Трампа.

Одна из ведущих телерадиокомпаний мира CNN отмечает, что переговоры с Москвой могут состояться в первой половине 2025 года, независимо от того, кто победил на выборах в США.

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Работающий в России корреспондент Sky News Ивор Беннетт заявил, что, вероятно, боевые действия в Украине окончательно прекратятся в 2025 году. До 9 мая Кремль надеется завершить переговоры по Украине.

"Я предполагаю, что война в Украине закончится в 2025 году. Или, возможно, точнее: боевые действия прекратятся и конфликт будет заморожен", — отметил он.

Советники Трампа отмечают, что мирное соглашение с Украиной может быть достигнуто не раньше, чем через несколько месяцев.

Многие западные эксперты считают, что заключение соглашения о прекращении огня между Украиной и Россией может стать для Владимира Путина трудным, но разумным шагом. Это может обеспечить России "независимость" и восстановить ее отношения с западными странами, пишет New York Post.

Кто хочет сесть за стол предстоящих переговоров

Западные политики живо дискутируют по поводу формата будущих переговоров Украины с РФ и кто сможет сесть за стол.

Дипломаты отмечают, что конкретных планов на бумаге пока нет. Однако ситуация может измениться после инаугурации Трампа.

Большинство лидеров ЕС четко дали понять, что хотят избежать ограниченного форума типа "Минска", который исключил бы широкий спектр интересов всего блока.

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Европейцы в контактах с окружением Трампа настаивают на необходимости продолжения американской военной помощи для усиления позиции Украины на переговорах.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявлял, что Австрия как нейтральная страна может служить местом для потенциальных мирных переговоров, передает NV.

По словам премьер-министра Эстонии Кристена Михала, лидеры ЕС также убеждены, что для Трампа будет "почти невозможно" исключить Европу из решений по Украине.

В свою очередь Польша хочет участвовать в переговорах об окончании войны в Украине и прямо об этом заявляет.

"Мы также говорили, дамы и господа, о возможных мирных переговорах. Я говорю "потенциально", потому что мирные переговоры между Украиной и Россией сейчас не ведутся. Но мы говорили о возможных мирных переговорах", – сказал президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с Зеленским 15 января.

"Про Украину без Украины"

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что переговоры относительно будущего Украины уже могут происходить без ее участия.

Как считает дипломат, максиму "ничего про Украине без Украины", которую он сам помогал сформулировать, сегодня могут игнорировать.

“Очень важно понять, что без нас не должны принимать решения о нас, и нам очень нужно быть частью этих решений. Но говорить точно будут без нас. И я уверен, что и сейчас уже говорят по разным неофициальным, непубличным каналам”, — подчеркнул Климкин.

Дипломат отметил, что Украина может оказаться перед фактом готового документа, согласованного без ее участия.

Платформы для переговоров не существует

Российскому диктатору нужен только полный контроль над Украиной. Об этом в эфире "Радио Свобода" сказал журналист Виталий Портников.

По его мнению, если США предоставит такой контроль РФ – это будет "масштабное внешнеполитическое поражение".

По его словам, США может надеяться, что Путин удовлетворится чем-то значительно меньшим. К примеру:

территориальным контролем над теми территориями, которые он уже захватил;

обещаниями того, что Украина не вступит в НАТО.

Портников отметил, что платформы для реальных договоренностей не существует.

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Журналист считает, что посадить Путина за стол переговоров можно в результате введения санкций против нефтегазовых гигантов РФ, танкеров, перевозящих российскую нефть, ударов Украины по российским нефтебазам.

Что говорят в Украине

Украина не меняет свою позицию по поводу прямых переговоров с Путиным.

По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, запрещающее прямые переговоры с Путиным, действует до сих пор.

Также Сибига ранее заявлял, что Украина работает с союзниками относительно достижения справедливого и всеобъемлющего мира.

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что на Киев нет никакого давления относительно достижения скорейшего мирного соглашения с Москвой.

"Никакого давления на нас нет. Очень важно не манипулировать термином "мир". Мы говорим о всеобъемлющем, устойчивом, длительном мире для Украины. Это очень важно, и это нераздельное понимание справедливого мира", — сказал дипломат.

Переговоров в закулисье не будет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не ведет закулисных переговоров с Россией. Кроме того, никаких переговоров с россиянами без участия Украины быть не может.

"Украина не ведет никаких закулисных разговоров с Россией, это не в наших интересах. Потому что для нас потеря доверия партнеров, безусловно, является большим риском", — подчеркнул Зеленский.

При этом президент подчеркнул: Киев будет решительно реагировать, если какая-то страна будет вести за спиной украинцев такие переговоры.

Ранее Зеленский отмечал, что сначала будут переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом, а затем — с кремлевским диктатором.

В интервью подкастеру Лексу Фридману глава государства рассказал, что позиция Украины будет ключевой для европейских партнеров, поскольку война идет на украинской территории и Украина имеет право на самый громкий голос в мирных переговорах.

"Мы с Трампом договоримся, и после этого уже может быть разговор с россиянами", — подытожил Зеленский.

Также президент Украины считает, что для достижения мира и недопущения повторной агрессии России Украина должна иметь сильную позицию, основанную на гарантиях безопасности.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, какие сценарии окончания войны в Украине обсуждают.

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