Мирные переговоры в Абу-Даби: чем рискует Украина и на что давят США и Россия

Что известно о переговорах в Абу-Даби 10–11 ноября / © ТСН.ua

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10–11 ноября в Абу-Даби состоятся трехсторонние переговоры с участием Украины, США и России. Стороны планируют обсудить гарантии безопасности, прекращение огня и меры по прекращению войны.

TSN.ua собрал всю известную информацию о предстоящих переговорах в Абу-Даби и о том, чего следует ожидать украинцам.

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Кто войдет в состав делегаций из Украины, США и России

Пословамгоссекретаря Белого дома Марко Рубио, на трехсторонних переговорах в Абу-Даби США будут представлять специальные представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

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На переговорах в Абу-Даби 10–11 ноября Украину будут представлять руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров (возглавит делегацию), глава Офиса президента Кирилл Буданов, председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, первый заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица, заместитель начальника ГУР Министерства обороны Вадим Скибицкий.

В состав российской делегации вошлиВладимир Мединский, Сергей Рябков, Михаил Галузин, Игорь Костюков и Юрий Жигарловский.

Примут ли участие представители Европы в переговорах

Как сообщил глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, Украина стремится обеспечить участие Европы в дипломатическом процессе. Поэтому 10–11 ноября в Абу-Даби также состоятся отдельные координационные встречи с европейскими партнерами, в частности с представителями формата Е4 (Великобритания, Франция, Германия и Италия), а также с НАТО и Еврокомиссией для согласования совместных дальнейших шагов.

Со своей стороны, специальный представитель президента США и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер сообщил, что он и Стив Уиткофф перед трехсторонними переговорами между Украиной, США и Россией в Абу-Дабе проведут консультации с европейскими партнерами: представителями Украины, Евросоюза, НАТО, Германии, Франции, Великобритании и Италии.

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Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер / © Associated Press

«Чтобы продолжить тесные консультации и координацию по вопросам европейской безопасности и послевоенного будущего Украины, которые мы проводили в течение последних нескольких недель», — отметил Кушнер.

Участие Евросоюза в переговорах подтвердила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в социальной сети X после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. По её словам, ЕС будет в Абу-Даби вместе с партнёрами.

Как сообщает зарубежное издание Politico, ЕС будут представлять руководитель аппарата Еврокомиссии Бьорн Зайберт и советник президента Европейского совета Анна-Мария Бура. Германию на встрече будет представлять советник канцлера Фридриха Мерца по вопросам внешней политики Гюнтер Зауттер, а НАТО — начальник штаба генерального секретаря Альянса Джеффри ван Леувен. К европейской делегации также должны присоединиться советники по национальной безопасности Франции и Великобритании.

В свою очередь, пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что участие Европы в переговорах в Абу-Даби не предусматривается. По его словам, это будет двусторонний формат между Украиной и Россией при посредничестве исключительно США.

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О чем пойдут переговоры в Абу-Даби

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что гарантии безопасности для Украины и всей Европы являютсяключевой темой переговоров о прекращении войны, которые состоятся в Абу-Даби.

«Дело вот в чём. На протяжении всего времени, пока мы обсуждаем российско-украинскую войну, постоянно поднимается один вопрос — необходимость предоставления гарантий безопасности. Какой будет послевоенная система безопасности Украины… и всего европейского континента? Это одна из ключевых тем, которая неоднократно поднималась в ходе каждого разговора, когда обсуждались переговоры», — сказал Рубио.

Марко Рубио заявил, что гарантии безопасности для Украины и всей Европы являются ключевой темой переговоров в Абу-Даби / © Associated Press

По его словам, хотя окончательных решений пока нет и сначала необходимо прекратить боевые действия, стороны уже рассматривают первоначальные предложения относительно будущей архитектуры безопасности, на которые ссылается президент США Дональд Трамп.

Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров также подтвердил, что гарантии безопасности станут ключевым вопросом на предстоящих переговорах между Украиной, США и РФ в Абу-Даби.

«Более того, сама повестка дня переговоров в Абу-Даби предусматривает в качестве первого пункта вопросы безопасности России, Украины и в целом безопасности в этом регионе», — сказал глава МИД России.

Песков решил прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о том, что «форма Украины несколько изменится» после окончания войны.

«С географической точки зрения Украина уже другая страна, реалии на местах очевидны», — сказал Песков.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что после заключения соглашений Украина может приобрести иные территориальные очертания.

В программе «60 Minutes» на YouTube Трамп подчеркнул, что мирные соглашения могут быть достигнуты уже в ближайшее время, однако, по его мнению, после окончания войны у Украины могут появиться другие территориальные границы.

«Думаю, у нас будет соглашение, и я считаю, что это произойдет. В результате Украина приобретет несколько иные очертания. Послушайте, этой войны вообще не должно было быть. Если бы я был президентом, она никогда бы не началась», — заявил Трамп.

В то же время он не пояснил, какие именно изменения границ он имеет в виду и на каких условиях, по его мнению, может быть заключено мирное соглашение.

Между тем глава Офиса президента Кирилл Буданов выразил надежду, что в ходе переговоров сложится конструктивный диалог. По его словам, на встречах планируется уделить большое внимание возвращению украинских защитников домой.

«Мы планируем уделить большое внимание гуманитарному направлению. Необходимо активизировать обмен пленными. Рассчитываю, что диалог в ОАЭ даст практический результат и мы сможем договориться о следующих этапах возвращения наших людей домой», — написал Буданов в соцсети Telegram.

Чего следует ожидать Украине от переговоров в Абу-Даби

Украинский журналист и публицист Виталий Портников отмечает, что утверждение о заинтересованности России в переговорах в Абу-Даби в связи с повышением уровня делегации является дезинформацией.

По словам Портникова, состав российской делегации практически полностью повторяет состав делегации на переговорах в Стамбуле в 2025 году (в частности, вновь привлечены Михаил Галузин и генерал Игорь Костюков), а статус некоторых представителей даже понизили, исключив заместителя министра обороны Александра Фомина. Единственным новым лицом стал куратор направления США Сергей Рябков, чье присутствие обусловлено исключительно переходом к трехстороннему формату встречи.

«Рябков является куратором направления США в российском МИД. Его привлекли именно потому, что в Абу-Даби, в отличие от Стамбула, запланированы трехсторонние, а не двусторонние переговоры», — отметил аналитик.

По мнению Портникова, неизменность состава свидетельствует об отсутствии у Кремля интереса к реальному переговорному процессу, поэтому ожидать весомых решений не стоит.

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия также заявил, что не ожидает от первого раунда трехсторонних переговоров в Абу-Даби конкретных результатов, поскольку главным достижением после длительного перерыва является сам факт возобновления диалога. В то же время более существенные результаты украинская сторона планирует получить уже на следующем раунде.

В свою очередь премьер-министр Норвегии Йонас Стере скептически оценивает перспективы скорого прорыва на трехсторонних переговорах в Абу-Даби 10–11 ноября и ставит под сомнение оптимизм Дональда Трампа относительно подписания мирного соглашения в ближайшее время.

По его словам, встреча станет промежуточным этапом, на котором будут обсуждаться вопросы прекращения огня в Чёрном море и в сфере энергетики, замораживания линии фронта и гарантий безопасности.

Стере сомневается, что Путин искренне стремится к миру — иначе война бы уже закончилась, — однако считает участие РФ и готовность сесть за стол переговоров определенным шагом, поскольку отказ от достижения результатов имеет свою цену.

Мирные переговоры о прекращении войны в Украине — последние новости

Накануне президент Украины Владимир Зеленский обсудил со спецпредставителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером подготовку к трехсторонним переговорам в Абу-Даби 10–11 ноября и консультации технических команд в Брюсселе.

В ходе беседы он подчеркнул сложность ситуации с энергоснабжением из-за продолжающихся российских атак и выразил надежду, что после завершения выборов в США американские представители сосредоточатся на мирных усилиях.

Кроме того, 4 ноября в Брюсселе проходят переговоры представителей Украины, США, европейских стран и НАТО. Главными темами встречи стали — гарантии безопасности для Украины и пакеты помощи для восстановления страны.

Напомним, что предыдущие трехсторонние переговоры между Украиной, США и РФ в Абу-Даби проходили 4–5 февраля 2026 года. Тогда главным результатом переговоров стал обмен 314 пленными.

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