Мирные переговоры в Стамбуле: в Белом доме ответили, будут ли участвовать США

Предложение Белого дома Кэролайн Левитт / © скриншот с видео

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Администрация президента США Дональда Трампа ожидает, что Украина и Россия встретятся за столом переговоров в Турции на следующей неделе. Но пока нет решения об участии в этой встрече представителей Соединенных Штатов.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге в Вашингтоне в четверг, 29 мая.

«Мы сообщим, если президент Трамп решит отправить своего представителя для участия в переговорах в Стамбуле», — сказала Левитт.

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В то же время, она не уточнила, кому именно из своих представителей Трамп может поручить присоединиться к участникам встречи, которая потенциально может состояться уже в ближайший понедельник, 2 июня.

Президент поощрял и призвал обе стороны встретиться и провести прямые переговоры. И президент ясно дал понять с самого начала этого конфликта, что он хочет увидеть завершение конфликта за столом переговоров, а не на поле боя. И он сказал об этом обоим лидерам — как публично, так и частно», — подчеркнула Кэролайн Левитт.

Напомним, Украина до сих пор ожидает «меморандума» с российскими условиями мира. По мнению политолога Игоря Рейтеровича, это может свидетельствовать о готовящихся возможных манипуляциях со стороны Кремля.