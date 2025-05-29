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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Мирные переговоры в Стамбуле: в Белом доме ответили, будут ли участвовать США

Потенциально президент США мог бы отправить своего представителя для участия в переговорах между Украиной и Россией, но такого решения пока нет.

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Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Кэролайн Левитт

Предложение Белого дома Кэролайн Левитт / © скриншот с видео

Администрация президента США Дональда Трампа ожидает, что Украина и Россия встретятся за столом переговоров в Турции на следующей неделе. Но пока нет решения об участии в этой встрече представителей Соединенных Штатов.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге в Вашингтоне в четверг, 29 мая.

«Мы сообщим, если президент Трамп решит отправить своего представителя для участия в переговорах в Стамбуле», — сказала Левитт.

В то же время, она не уточнила, кому именно из своих представителей Трамп может поручить присоединиться к участникам встречи, которая потенциально может состояться уже в ближайший понедельник, 2 июня.

Президент поощрял и призвал обе стороны встретиться и провести прямые переговоры. И президент ясно дал понять с самого начала этого конфликта, что он хочет увидеть завершение конфликта за столом переговоров, а не на поле боя. И он сказал об этом обоим лидерам — как публично, так и частно», — подчеркнула Кэролайн Левитт.

Напомним, Украина до сих пор ожидает «меморандума» с российскими условиями мира. По мнению политолога Игоря Рейтеровича, это может свидетельствовать о готовящихся возможных манипуляциях со стороны Кремля.

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Дата публикации
Количество просмотров
472
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