Мирные переговоры: Зеленский признал роль Трампа и согласился на площадку в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что только США «имеют достаточную силу», чтобы закончить войну.

Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале украинского президента.

«Мы в Украине с начала этого года поддерживаем все решительные шаги и лидерство Президента Трампа, каждое сильное и справедливое предложение, чтобы закончить эту войну. И только Президент Трамп и Соединенные Штаты Америки имеют достаточную силу, чтобы война наконец закончилась», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, в разговоре с президентом Турции были обсуждены «реальные пути к надежному и достойному окончанию войны».

«Президент Эрдоган сегодня предложил форматы разговора, которые я поддержал, и для нас важно, что Турция готова предоставить необходимую площадку», — отметил Зеленский.

Украинский лидер заверил, что Украина готова работать в любых «содержательных форматах, которые могут дать результат».

«Но главное для остановки кровопролития и длительного мира — чтобы мы работали в координации вместе со всеми партнерами и чтобы американское лидерство оставалось действенным, сильным и приближало мир, который продержится долго и даст безопасность людям», — подытожил он.

Напомним, по информации издания Politico, Белый дом готовит обнародование большого мирного соглашения с Россией, которое, по ожиданиям чиновников, положит конец войне в Украине. Высокопоставленный представитель администрации сообщил, что рамочное соглашение о прекращении конфликта может быть согласовано всеми сторонами уже на этой неделе или до конца месяца.