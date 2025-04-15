Мирные планы Трампа для Украины: экс-посол заявил о плохом и очень плохом варианте

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Учитывая заявления представителей президента США Кита Келлога и Стива Уиткоффа, у американского лидера Дональда Трампа для Украины есть плохой и очень плохой варианты мирного плана.

Такое мнение экс-посол Украины в США и Франции Олег Шамшур высказал в интервью Oboz.ua.

Шамшур считает, что президента России Владимира Путина могут удовлетворить и план разделения Украины от Келлога, и план с официальным признанием оккупированных территорий российскими от Уиткоффа.

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Экс-посол уточнил, что план Келлога является фактическим разделением Украины, расчленением страны на зоны. Об этом российский диктатор и другие представители Кремля не раз говорили и предлагали Западу.

«При этом Уиткофф пошел еще дальше. Он предлагает вариант, когда не просто есть де-факто российская оккупация, а, как говорит Путин, еще больше, то есть официальное признание», — отметил дипломат.

Он акцентировал, что любой план, который может сейчас рассматриваться в администрации Трампа, предполагает, что «Украине нужно будет сделать уступки, в том числе территориальные».

«Похоже, что сейчас речь идет о том, что Путину как минимум дается право де-факто удерживать украинские оккупированные территории. Остался только вопрос: это будет признано официально или все-таки нет. Хотя я считаю, что нам легче в любом случае не будет. То есть, если взять заявления Келлога и Уиткоффа, у Трампа для Украины есть плохой и очень плохой варианты», — высказался Шамшур.

Кроме того, он считает, что у президента США нет какой-либо запланированной даты, до которой должна разрешиться ситуация в Украине. Экс-посол полагает, что все будет развиваться до того момента, когда у Трампа лопнет терпение, когда он поймет, что не сможет решить поставленную задачу.

«Таким образом, действительно возможен и такой вариант, что он может сказать, мол, ну раз так, я пытался, американский народ, вы видите, но ничего не получилось, поэтому пусть разбираются сами», — предположил дипломат.

В то же время нет уверенности, что Трамп возложит ответственность на Путина.

Однако Шамшур предполагает и «лучший вариант в нынешней ситуации»: прекращение огня, перемирие на приемлемых для Украины условиях.

«Трамп может сказать, что я выполнил свою задачу и то, что планировал, я сделал, то есть остановил боевые действия. Теперь европейцы, Украина и Россия, разбирайтесь дальше сами. Это тоже вполне возможный вариант развития событий», — объяснил экс-посол.

Напомним, после своей встречи с Путиным Уиткофф заявил, что мирное соглашение по Украине будет предусматривать урегулирование вопроса «пяти территорий».

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что достичь согласия с США по ключевым элементам мирного соглашения — сложная задача.