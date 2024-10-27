Мирные предложения Китая и Бразилии будут интегрированы в украинскую формулу мира — Ермак

Глава ОП не уточнил, когда состоится второй Саммит мира.

Президент Украины Владимир Зеленский будет готов рассмотреть мирные предложения других стран, в частности, Китая и Бразилии, чтобы интегрировать их в украинскую формулу мира.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью Corriere Della Sera.

“В начале ноября мы завершим нашу формулу мира, и Зеленский сказал, что тогда он будет готов прислушиваться к другим инициативам, таким как Китай, Бразилия, Южная Африка и т.д., чтобы интегрировать их в нашу. Тогда у нашего предложения будет значительная поддержка”, — отметил он.

По словам главы Офиса президента, с позицией России не нужно считаться.

"Мы не можем строить мирное предложение, позволяя влиять на себя тем, кто хотел этой войны. Мы будем готовы провести международную конференцию, когда ощутим силу и поддержку Глобального юга для переговоров с Россией”, — подчеркнул Ермак.

При этом он не стал уточнять, когда именно состоится второй Саммит мира, отметив, что для этого должны возникнуть "соответствующие условия" и выразив надежду, что это произойдет "как можно быстрее".

Напомним, ранее в Офисе президента Украины сообщили, что второй Глобальный саммит мира в ноябре 2024 года не состоится.

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