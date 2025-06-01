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Мирные предложения Украины: какой документ представят россиянам в Стамбуле — Reuters
По предложению Украины мирный процесс должен начаться с полного прекращения огня минимум на 30 дней.
Украинская сторона на переговорах, запланированных на 2 июня в Стамбуле, представит россиянам предложения для достижения прочного мирного урегулирования.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на копию документа, в котором изложена украинская дорожная карта к миру.
По предложению Украины мирный процесс должен начаться с полного прекращения огня минимум на 30 дней.
После этого должны быть возвращены все пленные, которых удерживают обе стороны, и украинские дети, которых вывезли на территорию, контролируемую Россией.
Затем состоится встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером России Владимиром Путиным.
Согласно плану, Москва и Киев — при участии Соединенных Штатов и Европы — будут работать над согласованием условий, на которых они могут договориться о полном прекращении трехлетней войны, крупнейшего конфликта в Европе со времен Второй мировой войны.
В документе также отмечалось, что нынешнее расположение линии фронта будет отправной точкой для переговоров по территории.
Украинские чиновники заявили в начале этой недели, что они направили план российской стороне до начала переговоров в Стамбуле.
В то же время Украина до сих пор ждет «меморандум» от российской стороны с изложением их предложений, который так и не был предоставлен.
Тем не менее, Зеленский заявил в воскресенье, что направит делегацию своих чиновников на встречу с их российскими коллегами в Стамбул.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ни Украина, ни ее партнеры не знают ничего о предложениях или полномочиях российской делегации на переговорах в Турции