Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин и президнт РФ Владимир Путин / © ТСН.ua

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Украинская сторона на переговорах, запланированных на 2 июня в Стамбуле, представит россиянам предложения для достижения прочного мирного урегулирования.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на копию документа, в котором изложена украинская дорожная карта к миру.

По предложению Украины мирный процесс должен начаться с полного прекращения огня минимум на 30 дней.

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После этого должны быть возвращены все пленные, которых удерживают обе стороны, и украинские дети, которых вывезли на территорию, контролируемую Россией.

Затем состоится встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером России Владимиром Путиным.

Согласно плану, Москва и Киев — при участии Соединенных Штатов и Европы — будут работать над согласованием условий, на которых они могут договориться о полном прекращении трехлетней войны, крупнейшего конфликта в Европе со времен Второй мировой войны.

В документе также отмечалось, что нынешнее расположение линии фронта будет отправной точкой для переговоров по территории.

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Украинские чиновники заявили в начале этой недели, что они направили план российской стороне до начала переговоров в Стамбуле.

В то же время Украина до сих пор ждет «меморандум» от российской стороны с изложением их предложений, который так и не был предоставлен.

Тем не менее, Зеленский заявил в воскресенье, что направит делегацию своих чиновников на встречу с их российскими коллегами в Стамбул.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ни Украина, ни ее партнеры не знают ничего о предложениях или полномочиях российской делегации на переговорах в Турции

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