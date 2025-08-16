"Мирные" заявления Путина на Аляске: как в Европе отреагировали на слова "фюрера"

Владимир Путин. / © Associated Press

Долгожданный саммит на Аляске между американским президентом Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным подошел к концу. После встречи фюрер сделал несколько заявлений, на которые европейские политики реагируют скептически.

Об этом сообщает издание CNN.

После саммита на Аляске Путин говорил о якобы собственной заинтересованности в прекращении войны. По его словам, для этого необходимо "устранить" основные причины конфликта. Более того - в традиционной кремлевской манере он подчеркнул, мол, "ситуация в Украине" связана с "фундаментальными угрозами безопасности" РФ.

Реакция стран Европы на эти циничные заявления не заставила себя ждать. В частности, министерша обороны Литвы Довиле Шакалиене обвинила Путина в “очередной манипуляции и завуалированных угрозах”, имея в виду то, что российский диктатор предостерег Украину и Европу не “саботировать” прогресс, достигнутый на саммите.

В свою очередь, министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что приветствует усилия президента США Дональда Трампа, но сомневается в заинтересованности Путина в соглашении.

"Если бы Путин серьезно относился к мирным переговорам, он бы не атаковал Украину целый день сегодня", - подчеркнул политик.

Напомним, после саммита на Аляске представители РФ назвали встречу Путина и Трампа «очень хорошей». В частности, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что диалог был положительным, а спикер Кремля Дмитрий Песков говорит, мол, разговор президентов "позволяет дальше уверенно вместе идти путем поиска вариантов урегулирования".

В свою очередь, Путин сделал циничное заявление о "дружеской, братской Украине". По его словам, якобы РФ заинтересована в том, чтобы положить конец украинскому "конфликту". "Фюрер" нагло заявляет, мол, Москва якобы заинтересована в "долгосрочном урегулировании" конфликта.