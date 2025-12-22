- Дата публикации
-
Категория
Политика
- Количество просмотров
- 744
- Время на прочтение
- 2 мин
Мирных договоренностей пока не будет: командир полка "Ахиллес" объяснил ситуацию
Юрий Федоренко убежден, что сейчас предпосылок для мирного соглашения нет. Военный объяснил, что Россия продолжает штурмы, одновременно манипулируя темой дипломатии.
Во время войны настоящий дипломатический процесс о мире становится реальностью лишь в двух случаях: полный разгром и капитуляция одного из противников или же полное истощение обеих армий, когда ни одна не может наступать, и линия фронта замирает.
Такое мнение командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко высказал в эфире телеканала «Новини.LIVE».
Военный назвал условия, при которых возможны дипломатические переговоры о прекращении войны.
"Когда могут быть мирные договоренности? Когда одна сторона потеряла способность к обороне, другая сторона ее завоевала. Это называется капитуляция, но все равно это завершается закреплением, подписанием определенных документов. Или же ситуация другая: одна сторона не потеряла способность к обороне, а другая сторона потеряла способность к ведению активных ударно-штурмовых наступательных действий. И тогда война остановилась на определенных рубежах в связи с невозможностью штурмовать ни одной стороной, ни другой. Но и одна сторона может обороняться, и другая может вести позиционную войну, но не наступать. Тогда начинают говорить дипломаты», — рассказал Федоренко.
Он добавил, что тогда наступают условия для того, чтобы решать вопрос войны политико-дипломатическим способом.
По мнению командира «Ахиллеса», на сегодня Украина не потеряла способности к обороне. Россия же не потеряла способности к наступательным действиям.
"Что должно стать тем зерном, из которого прорастет переговорный процесс и остановку боевых действий? Я его не вижу. Поэтому все, что происходит по поводу мирных переговоров, нацелено на одно — Путин желает вести боевые действия, наступать по линии фронта, бить вглубь нашей территории, терроризировать людей. Противник сейчас продолжает наносить удары, штурмовать по линии боевого соприкосновения и во время этого говорить о мирном процессе», — рассказал Федоренко.
Он убежден, что президент России Владимир Путин действует так для того, чтобы избежать дополнительных санкций против его государства со стороны США и Евросоюза. А также — чтобы Вашингтон не передал Украине те номенклатуры вооружения, которые могут изменить ход боевых действий. Например, ракеты Tomahawk.
Напомним, украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым провела во Флориде трехдневные переговоры со спецпосланцами США Стивом Уиткоффом, Джаредом Кушнером и советниками из Европы. Стороны сосредоточились на внедрении плана из 20 пунктов, подготовке гарантий безопасности от Вашингтона и разработке экономической стратегии восстановления. Приоритетом встреч стало достижение справедливого мира.