Мирных договоренностей пока не будет: командир полка "Ахиллес" объяснил ситуацию

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко

Во время войны настоящий дипломатический процесс о мире становится реальностью лишь в двух случаях: полный разгром и капитуляция одного из противников или же полное истощение обеих армий, когда ни одна не может наступать, и линия фронта замирает.

Такое мнение командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко высказал в эфире телеканала «Новини.LIVE».

Военный назвал условия, при которых возможны дипломатические переговоры о прекращении войны.

"Когда могут быть мирные договоренности? Когда одна сторона потеряла способность к обороне, другая сторона ее завоевала. Это называется капитуляция, но все равно это завершается закреплением, подписанием определенных документов. Или же ситуация другая: одна сторона не потеряла способность к обороне, а другая сторона потеряла способность к ведению активных ударно-штурмовых наступательных действий. И тогда война остановилась на определенных рубежах в связи с невозможностью штурмовать ни одной стороной, ни другой. Но и одна сторона может обороняться, и другая может вести позиционную войну, но не наступать. Тогда начинают говорить дипломаты», — рассказал Федоренко.

Он добавил, что тогда наступают условия для того, чтобы решать вопрос войны политико-дипломатическим способом.

По мнению командира «Ахиллеса», на сегодня Украина не потеряла способности к обороне. Россия же не потеряла способности к наступательным действиям.

"Что должно стать тем зерном, из которого прорастет переговорный процесс и остановку боевых действий? Я его не вижу. Поэтому все, что происходит по поводу мирных переговоров, нацелено на одно — Путин желает вести боевые действия, наступать по линии фронта, бить вглубь нашей территории, терроризировать людей. Противник сейчас продолжает наносить удары, штурмовать по линии боевого соприкосновения и во время этого говорить о мирном процессе», — рассказал Федоренко.

Он убежден, что президент России Владимир Путин действует так для того, чтобы избежать дополнительных санкций против его государства со стороны США и Евросоюза. А также — чтобы Вашингтон не передал Украине те номенклатуры вооружения, которые могут изменить ход боевых действий. Например, ракеты Tomahawk.

Напомним, украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым провела во Флориде трехдневные переговоры со спецпосланцами США Стивом Уиткоффом, Джаредом Кушнером и советниками из Европы. Стороны сосредоточились на внедрении плана из 20 пунктов, подготовке гарантий безопасности от Вашингтона и разработке экономической стратегии восстановления. Приоритетом встреч стало достижение справедливого мира.