Мирный договор и выборы: нардепка рассказала о дискуссиях в кулуарах власти

В кулуарах украинской власти уже говорят о подготовке к выборам, а в парламентском профильном комитете готовят изменения в Избирательный кодекс.

Об этом сообщила народная депутат от партии "Слуга народа" Анна Скороход в эфире Вечер.LIVE.

“Я знаю, что в комитете готовятся какие-то изменения в Избирательный кодекс. Мы понимаем, что будут вноситься изменения и в реестр избирателей. Как ни крути, что-то уже происходит”, — сказала она.

Также читайте Будут ли выборы 26 октября и готовятся ли к их проведению – ответ главы ЦИК

По словам Скороход, проведение выборов связывается с подписанием мирного договора, который остановит войну в Украине.

"Как только будет подписан мирный договор, а этого ожидают в ближайшее время, то нас ждут президентские, а затем парламентские и местные выборы", — утверждает нардепка.

При этом она подчеркнула, что "нам нужна перезагрузка", но без мирного соглашения, по его словам, выборы будут невозможны.

"Если будет стоять вопрос о проведении выборов до подписания мирного договора, то здесь стоит вопрос, как юридически обеспечить участие в выборах для всех - и для военных в том числе", — отметила Анна Скороход.

Напомним, ранее глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что следующие президентские выборы в Украине состоятся после окончания военного положения.

Читайте также: