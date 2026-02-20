- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 221
- Время на прочтение
- 2 мин
Мирный план для Украины: какие жесткие условия Евросоюз готовит для России
В Еврокомиссии отметили, что именно интересы безопасной и стабильной Европы будут лежать в основе будущего мира в Украине.
Любое мирное урегулирование военного конфликта в Украине невозможно будет претворить в жизнь без непосредственной поддержки и участия Европейского Союза. Это подчеркивают официальные представители ЕС на фоне обсуждения новых стратегий сдерживания российской агрессии.
Об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель Европейской комиссии Ануар Эль-Ануни.
Комментируя возможные сценарии завершения войны, представитель Еврокомиссии четко дал понять, что Европа не останется в стороне от процессов, определяющих безопасность всего континента.
«Подход Высокого представителя основывается на наших интересах в безопасной и стабильной Европе. Любой план прекращения российской агрессии против Украины потребует поддержки ЕС, чтобы сработать», — подчеркнул Эль-Ануни в комментарии журналистам.
План Каи Каллас: ультиматум для Кремля
Сейчас в кулуарах европейской дипломатии активно обсуждается амбициозный план Высокого представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас. По предварительным данным, этот документ содержит список жестких требований и уступок, на которые должна пойти Российская Федерация.
В частности, план предусматривает:
Жесткий контроль и ограничение численности российской армии.
Выплату компенсаций Украине за нанесенный войной ущерб.
Полный запрет на присутствие российских военных контингентов в Беларуси, Украине, Молдове, Грузии и Армении.
Категорический отказ признавать де-юре российскую оккупацию каких-либо украинских территорий.
Ануар Эль-Ануни отказался официально подтверждать, получили ли столицы государств-членов этот документ для ознакомления, сославшись на дипломатическую этику перед предстоящими переговорами.
Кроме сугубо военных и территориальных требований, Евросоюз планирует ударить по инструментам гибридной войны Кремля. От Москвы потребуют немедленного прекращения кампаний по дезинформации, кибератак, нарушений воздушного пространства стран-членов НАТО и ЕС, а также любого вмешательства в избирательные процессы на территории Европы и в соседних государствах.
Ожидается, что детали мирных инициатив и последующая стратегия сдерживания РФ станут главной темой обсуждения на заседании Совета ЕС по иностранным делам, которое запланировано на 23 февраля.
«Я не буду опережать события и не буду комментировать продолжающиеся сейчас дискуссии перед заседанием Совета ЕС», — резюмировал представитель Еврокомиссии.
Напомним, ранее в феврале Каллас заявила, что будущее мирное соглашение должно ограничивать численность российской армии и военные расходы РФ, а не украинские силы, поскольку именно российская агрессия представляет угрозу для Европы. Она подчеркнула, что европейцы будут выдвигать собственные условия россиянам, а не давить на Украину, поскольку длительный мир возможен только при условии сдерживания милитаризма Москвы.