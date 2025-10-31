Мирный план для Украины: у Зеленского раскрыли детали

Андрей Ермак / © Getty Images

Украина и ее союзники совместно разрабатывают мирный план, это будет единственным документом. Альтернативных планов от отдельных стран не существует.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, пишет «РБК-Украина».

«В медиа сейчас много сообщений по альтернативным „планам“, мол, в США — один, в ЕС — другой, у отдельных стран — еще какие-то. Хочу ясно заявить, что это не так. Нет разных планов, из которых мы выбираем. Тем более нет планов, из которых выбирает кто-то другой. Есть рабочие дискуссии по поводу формулировок, но все партнеры находятся в непрерывной коммуникации», — пояснил Ермак.

Как подчеркнул глава ОП, на выходе будет получен единый документ, совместно разработанный Украиной и ее партнерами, учитывающий украинские интересы.

Напомним, издание Радио Свобода сообщило, что европейские страны разрабатывают новый мирный план для Украины. Он состоит из 12 пунктов, хотя сейчас существует только в виде черновика, а сами пункты будут уточняться. Согласно информации журналистов этого СМИ, активизация работы над этим документом состоялась после отмены встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным и введения новых санкций против России.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что план по прекращению огня в Украине будет разработан в течение 7-10 дней. Хотя, по мнению украинского президента, Путин вряд ли его примет.