"Мирный план" для Украины: Виткофф консультировал российских советников Путина

Виткофф консультировал российскую сторону о стратегии «мирного плана» для Украины и организации звонка Путина Трампа.

Виткофф консультировал Кремль / © Associated Press

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф провел короткий телефонный разговор с Юрием Ушаковым, главным советником главы Кремля Путина по внешней политике. Он советовал, как именно Москва должна предложить Трампу план по Украине.

Об этом говорится в материале Вloomberg.

Такая консультация Виткоффа с Ушаковым состоялась в октябре 2025 года после «успешного разрешения конфликта в Газе», передает источник.

В частности, Виткофф предлагал Путину позвонить по телефону Трампу перед визитом украинского президента Владимира Зеленского в Белый дом и поздравить американского руководителя с соглашением в Газе. Разговор предшествовал будущему 28-точечному мирному плану, который США предлагали Украине как основу для переговоров.

После этого Путин и Трамп провели двухчасовой разговор, который оба назвали продуктивным, а Виткофф встретился с другими советниками Кремля в США для обсуждения деталей.

Тем временем президент США Дональд Трамп уже рассказал, при каком условии встретится с Владимиром Зеленским. По словам главы Белого дома, первоначальная версия так называемого «мирного плана» США из 28 пунктов была доработана с учетом предложений обеих сторон.

