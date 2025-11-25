- Дата публикации
Категория
Политика
"Мирный план" для Украины: Виткофф консультировал российских советников Путина
Виткофф консультировал российскую сторону о стратегии «мирного плана» для Украины и организации звонка Путина Трампа.
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф провел короткий телефонный разговор с Юрием Ушаковым, главным советником главы Кремля Путина по внешней политике. Он советовал, как именно Москва должна предложить Трампу план по Украине.
Об этом говорится в материале Вloomberg.
Такая консультация Виткоффа с Ушаковым состоялась в октябре 2025 года после «успешного разрешения конфликта в Газе», передает источник.
В частности, Виткофф предлагал Путину позвонить по телефону Трампу перед визитом украинского президента Владимира Зеленского в Белый дом и поздравить американского руководителя с соглашением в Газе. Разговор предшествовал будущему 28-точечному мирному плану, который США предлагали Украине как основу для переговоров.
После этого Путин и Трамп провели двухчасовой разговор, который оба назвали продуктивным, а Виткофф встретился с другими советниками Кремля в США для обсуждения деталей.
Тем временем президент США Дональд Трамп уже рассказал, при каком условии встретится с Владимиром Зеленским. По словам главы Белого дома, первоначальная версия так называемого «мирного плана» США из 28 пунктов была доработана с учетом предложений обеих сторон.