"Мирный план" Гончаренко: эксперт заявил об игре на руку РФ и в то же время о "горькой правда"

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко

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Заявления нардепа Алексея Гончаренко о мирном диалоге с Россией удобны для ее пропаганды и создают риск появления мощного уклонистско-капитулянтского движения с политическими амбициями. Главная причина резонанса состоит в том, что власти до сих пор не предложили украинскому обществу никакой стратегии победы или плана «на день после». Поэтому предложения Гончаренко частично резонируют с реальностью.

Такое мнение высказал общественный деятель, преподаватель, предприниматель Валерий Пекарь.

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Гончаренко может стать лицом уклонистско-капитулянтского движения

Пекарь считает, что история вокруг Гончаренко имеет несколько уровней. По его мнению, первый из них состоит в том, что тезисы нардепа совпадают с нарративами российской пропаганды.

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«Не имея возможности достичь своих целей на фронте, россия пытается ударить по украинскому обществу, которое оказывается более слабым местом (об этом я пишу с начала года). Сочетание кинетических (ракетно-дроновых) и когнитивных атак на такой большой, сложный и плохо подготовленный к войне город, как Киев, имеет целью сформировать активный запрос на немедленное подписание мира — как мы знаем из заявлений Путина и его приспешников, это возможно только на российских условиях», — отметил деятель.

Он подчеркнул, что исторический опыт не свидетельствует о результативности таких атак, а данные социологии, по словам Пекаря, демонстрируют бесперспективность стремлений российского президента Владимира Путина.

«Но Гончаренко в ходе этой операции может стать лицом уклонистско-капитулянтского движения, которое (если бы выборы были завтра) набрало бы по меньшей мере 20% голосов в парламенте — а это очень много, это потенциальный плацдарм для грузинского сценария», — высказался преподаватель.

По его мнению, поиск политического представителя для этой части украинского общества начался давно, и за это время на такую роль претендовали многие политические деятели. В то же время, как отметил Пекарь, благодаря защите свободы слова и политической деятельности, статусу народного депутата, разветвленной сети центров и, очевидно, значительному финансированию Гончаренко имеет преимущество в этом «кастинге». Это, по мнению бизнесмена, означает возможность получить еще большее количество ресурсов.

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Позиция Гончаренко не совпадает с позицией большинства «Евросолидарности»

Второй уровень событий Пекарь связывает с партией «Европейская Солидарность». Он отметил, что политическая позиция Гончаренко очевидно не совпадает с позицией большинства, если не всей партии, то, по меньшей мере, ее фракции.

«Часть депутатов уже сделала более или менее резкие заявления. Попытка выйти с совместным заявлением провалилась — моментально оказалось, что разные члены фракции трактуют ее по-разному. Слова „Армия. Язык. Вера“ является общим знаменателем, только есть разногласия в том, какой язык, чья армия и что за вера», — отметил общественный деятель.

Он считает, что пока нет смысла более детально анализировать ситуацию внутри «Европейской Солидарности», поскольку события еще не завершились. В то же время, по словам Пекаря, в партии понимают, что каждый день промедления приводит к потере поддержки избирателей.

Он отметил, что речь идет прежде всего о потере ядерного электората — проевропейских консерваторов, для которых слова «Армия. Язык. Вера» не является абстрактными понятиями, а часть которых заплатила за них высокую цену. По мнению преподавателя, партия может получить разве что неустойчивых сторонников капитуляции, однако они не способны существенно повлиять на политический процесс. К тому же Пекарь считает, что Гончаренко, даже собрав вокруг себя таких людей, надолго в партии не задержится.

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«Мирный план» Гончаренко — единственный, активно обсуждаемый в обществе

Третий уровень нынешней ситуации бизнесмен связывает с тем, что так называемый «мирный план Гончаренко» фактически стал единственным мирным планом, активно обсуждаемым в украинском обществе.

«У нас на столе просто ничего больше нет. Ни президент, ни другие политические лидеры, парламентские или внепарламентские, не предложили ни одного плана, никакой стратегии. Я годами пишу о том, что общество, которому не предложили стратегию, быстро истощается и теряет стойкость и сплоченность», — отметил Пекарь.

Он добавил, что был причастен к ряду предложений, разрабатываемых экспертной средой и предлагавшихся политическим лидерам. Однако ни одно из них, по словам общественного деятеля, не было принято. По его мнению, проблема заключалась не в недостаточном качестве таких документов, ведь любое предложение можно усовершенствовать, а в отсутствии понимания необходимости предложить обществу определенную стратегию.

«Как опытный политик, Гончаренко аккуратно сочетает правду и ложь в определенных пропорциях. И поэтому в его предложениях немало правды. Самая первая правда состоит в том, что общество не видит стратегии и плана победы, а держать стойкость без этого гораздо труднее», — подчеркнул Пекарь.

Отсутствие общественного диалога о сценарии мирного соглашения

Четвертый уровень событий, по его словам, касается будущих переговоров Украины с Россией о мире. Эксперт считает, что рано или поздно они начнутся, хотя, вероятнее всего, это произойдет не скоро.

«Это будет не раньше, чем россия потеряет способность вести войну (я много раз писал, почему россия не перестанет воевать, пока сможет). И мы не готовы к этому моменту — у нас нет общественного диалога (не говоря уже о согласии) относительно того, чем мы можем уступить«, — отметил Пекарь.

Он напомнил, что в течение всего 2025 года наиболее вероятным сценарием считался вариант «Гнилого соглашения», однако Украина так и не начала внутреннюю дискуссию по собственным «красным линиям». По словам преподавателя, у общества нет четкого понимания этих границ и сегодня.

Пекарь подчеркнул, что стратегию нельзя строить на основе «черных лебедей», однако, по его мнению, такие непредсказуемые события уже происходят вокруг Кремля, тогда как Украина до сих пор почти не обсуждает то, что произойдет после завершения войны.

«Это несет для Украины абсолютно неприемлемый риск того, что общество не будет готово принять условия соглашения или же расколется по отношению к ним. Представьте, что завтра что-то произошло, и нужно подписать соглашение с РФ, а половина общества будет считать это государственной изменой, тогда как другая половина будет радоваться завершению войны. Мы этого хотим?» — спрашивает деятель.

Пятый, последний уровень, он связывает с долгосрочной геополитической перспективой Украины.

«Без понимания конфигурации гарантий безопасности для Украины мы из войны выйти не сможем. НАТО умерло, о нем можно забыть: США не будут защищать Европу. Опора Украины исключительно на собственные силы невозможна: мы не сможем держать в мирное время на границе армию военного времени, и мы не горная Швейцария, которая имеет естественную защиту. Прозвучавшее у Гончаренко слово «нейтралитет» нужно внимательно разбирать, потому что за ним кроется совсем не то, что так называется. Публичного диалога на этот счет нет», — высказался Пекарь.

Почему заявление Гончаренко произвело эффект «бомбы»

Подытоживая, он заявил, что выступление Гончаренко произвело эффект «бомбы» из-за того, что раздалось на фоне отсутствия широкой публичной дискуссии. По словам общественного деятеля, ни один из известных политиков или высших государственных чиновников не сделал достаточно для того, чтобы начать общественный диалог о политических целях войны, стратегии победы, «красных линиях» возможных договоренностей и геополитическом месте Украины в изменившемся мире.

«Такое общее понимание крайне важно как на коротком горизонте выстоять и пережить зиму, так и на среднем горизонте достижения победы, так и на длинном горизонте устойчивого мира для последующих поколений украинцев», — резюмировал Пекарь.

Заявление Гончаренко о мирных переговорах с РФ — что известно

Напомним, Гончаренко призвал начать переговоры с Россией по отдельным договоренностям — в частности, по прекращению ударов по школам, портам и предприятиям, а также обсуждение нейтралитета. По его мнению, невозможно решить все вопросы сразу или победить военным путем, а вступление в НАТО ценой уничтожения всей страны является абсурдом. Вопросы Донбасса нардеп предлагает оставить на потом.

Президент Владимир Зеленский жестко раскритиковал нардепов за призывы договариваться с РФ, подчеркнув, что сдавать интересы государства и прогибаться под Россию нельзя, потому что это разрушит Украину. В то же время, он заверил, что такие заявления отдельных парламентариев не влияют на официальный переговорный процесс и не должны сеять панику.

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