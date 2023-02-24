Мирный план Китая: как должна завершиться война России против Украины

Китай представил 12 пунктов мирного плана.
Китай представил свой мирный план относительно войны России против Украины. Документ состоит из 12 пунктов, которые специально подготовили в Пекине к годовщине вторжения.
Об этом говорится в ТСН в рамках телемарафона.
Среди мирных пунктов – следующие:
- уважение к суверенитету всех стран,
- отказ от менталитета холодной войны,
- прекращение военных действий,
- возобновление мирных переговоров,
- решение гуманитарного кризиса,
- защита гражданского населения и военнопленных,
- поддержание безопасности атомных электростанций,
- уменьшение стратегических рисков,
- содействие экспорту зерна,
- прекращение односторонних санкций,
- поддержание стабильности промышленных цепей и цепей поставок,
- содействие послевоенному восстановлению.
Также в своих предложениях Китай отмечает, что они считают недопустимым "применение ядерного оружия".
Напомним, об этом плане стало известно несколько дней назад и общие очертания этого документа представитель Китая Ван И анонсировал министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе на полях Мюнхенской конференции безопасности.
Тем временем Китай может предоставить России ударные беспилотники. По крайней мере, сейчас Москва ведет переговоры с одной из компаний Поднебесной, о чем узнали журналисты немецкого издания Der Spiegel. По информации их источников, речь может идти о сотне дронов-камикадзе, которые могут доставить уже в апреле. Конструкция этих беспилотников похожа на иранские "Шахеды-136". Они способны нести боеголовку весом от 35 до 50 кг. Кроме того, китайская компания планирует отправлять России компоненты и технологии, чтобы они производили дроны самостоятельно. На прошлой неделе американская сторона начала бить тревогу, что Пекин рассматривает возможность поставки россиянам летального оружия. Министерство иностранных дел КНР пока это отрицает.
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