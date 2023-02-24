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Мирный план Китая: как должна завершиться война России против Украины

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
21к
Время на прочтение
2 мин
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Мирный план Китая: как должна завершиться война России против Украины

Фото: Associated Press

Китай представил 12 пунктов мирного плана.

Китай представил свой мирный план относительно войны России против Украины. Документ состоит из 12 пунктов, которые специально подготовили в Пекине к годовщине вторжения.

Об этом говорится в ТСН в рамках телемарафона.

Среди мирных пунктов – следующие:

  • уважение к суверенитету всех стран,
  • отказ от менталитета холодной войны,
  • прекращение военных действий,
  • возобновление мирных переговоров,
  • решение гуманитарного кризиса,
  • защита гражданского населения и военнопленных,
  • поддержание безопасности атомных электростанций,
  • уменьшение стратегических рисков,
  • содействие экспорту зерна,
  • прекращение односторонних санкций,
  • поддержание стабильности промышленных цепей и цепей поставок,
  • содействие послевоенному восстановлению.

Также в своих предложениях Китай отмечает, что они считают недопустимым "применение ядерного оружия".

Напомним, об этом плане стало известно несколько дней назад и общие очертания этого документа представитель Китая Ван И анонсировал министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе на полях Мюнхенской конференции безопасности.

Тем временем Китай может предоставить России ударные беспилотники. По крайней мере, сейчас Москва ведет переговоры с одной из компаний Поднебесной, о чем узнали журналисты немецкого издания Der Spiegel. По информации их источников, речь может идти о сотне дронов-камикадзе, которые могут доставить уже в апреле. Конструкция этих беспилотников похожа на иранские "Шахеды-136". Они способны нести боеголовку весом от 35 до 50 кг. Кроме того, китайская компания планирует отправлять России компоненты и технологии, чтобы они производили дроны самостоятельно. На прошлой неделе американская сторона начала бить тревогу, что Пекин рассматривает возможность поставки россиянам летального оружия. Министерство иностранных дел КНР пока это отрицает.

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Дата публикации
Просмотры
21к
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