Мирный план Китая: как должна завершиться война России против Украины

Китай представил свой мирный план относительно войны России против Украины. Документ состоит из 12 пунктов, которые специально подготовили в Пекине к годовщине вторжения.

Об этом говорится в ТСН в рамках телемарафона.

Среди мирных пунктов – следующие:

уважение к суверенитету всех стран,

отказ от менталитета холодной войны,

прекращение военных действий,

возобновление мирных переговоров,

решение гуманитарного кризиса,

защита гражданского населения и военнопленных,

поддержание безопасности атомных электростанций,

уменьшение стратегических рисков,

содействие экспорту зерна,

прекращение односторонних санкций,

поддержание стабильности промышленных цепей и цепей поставок,

содействие послевоенному восстановлению.

Также в своих предложениях Китай отмечает, что они считают недопустимым "применение ядерного оружия".

Напомним, об этом плане стало известно несколько дней назад и общие очертания этого документа представитель Китая Ван И анонсировал министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе на полях Мюнхенской конференции безопасности.

Тем временем Китай может предоставить России ударные беспилотники. По крайней мере, сейчас Москва ведет переговоры с одной из компаний Поднебесной, о чем узнали журналисты немецкого издания Der Spiegel. По информации их источников, речь может идти о сотне дронов-камикадзе, которые могут доставить уже в апреле. Конструкция этих беспилотников похожа на иранские "Шахеды-136". Они способны нести боеголовку весом от 35 до 50 кг. Кроме того, китайская компания планирует отправлять России компоненты и технологии, чтобы они производили дроны самостоятельно. На прошлой неделе американская сторона начала бить тревогу, что Пекин рассматривает возможность поставки россиянам летального оружия. Министерство иностранных дел КНР пока это отрицает.

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