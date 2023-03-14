"Мирный план" Китая показывает, что он координирует все действия с Москвой — The Hill

Пекин заинтересован не в мирном урегулировании, а в победе Москвы для вытеснения США из Европы.

Предложенный Китаем "мирный план" по прекращению российской агрессии против Украины свидетельствует о поддержке Пекином действий Москвы.

Об этом говорится в статье издания The Hill.

В статье указывается, что мирный план Китая четко показывает, что Пекин и Москва полностью координируют свои действия. Если учитывать, что КНР планирует помочь России вооружением, а также недавние пролеты китайских разведывательных аэростатов над США, становится понятно, что российская агрессия против Украины выгодна Китаю для достижения своих целей, в частности Пекину нужна победа Москвы в этой войне.

В статье подчеркивается, что план Китая – "это так же оливковая ветвь для Европы, как и свидетельство поддержки России".

Журналисты издания указывают, что стратегическими целями Китая и РФ являются вытеснение США из Европы и тихоокеанского пространства.

"Американским политикам следует обратить внимание на внимательно подобранные Китаем слова, призванные в дальней перспективе посеять раскол между США и их союзниками в западной Европе", – отмечает The Hill.

Для противостояния таким намерениям Москвы и Пекина США должны значительно усилить военную помощь Украины, чтобы ограничить влияние России и Китая в мире. В частности Пекин хочет заручиться поддержкой европейских стран для противостояния США.

"Примут ли европейские государства предложение Китая в ближайшем будущем, зависит только от одного фактора: относительного баланса сил в Европе и Азии. США должны одновременно поддерживать в этой войне Украину и удостовериться в ее победе, таким образом отвадив Китай от действий против Тайваня. Если Штатам не удастся достичь обеих целей, европейские силы дадут трещину", — заключает издание.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак провели встречу в Сан-Диего, во время которой обсудили дальнейшую поддержку Украины, а также угрозы со стороны Китая.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент США Джо Байден заявил, что в скором времени планирует поговорить с китайским лидером Си Цзиньпином. Однако он точно не сказал, когда именно.

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