"Мирный план" Китая: Жданов назвал главный пункт, который там отсутствует

В "мирном плане" Китая по прекращению войны в Украине отсутствует главный пункт – о выводе с территории государства российских войск, без чего переговоры невозможны.

На это обратил внимание военный эксперт Олег Жданов в эфире своего YouTube-канала.

Отвечая на вопросы зрителей, он подтвердил, что в китайском плане также отсутствуют пункты о военнопленных и перемещенных лицах.

"Там отсутствует главный пункт – это вывод российских войск. Это основное условие Украины для начала переговорного процесса с РФ. Кстати, военнопленные и перемещенные лица – это гуманитарные вопросы, которые обсуждаются на уровне спецслужб стран даже тогда, когда переговорный процесс не ведется. Россия даже не идет на такие переговоры. Они наших военнопленных держат в качестве заложников", – рассказал военный эксперт.

Он также отметил, что позиция Китая – размыта и неконкретна.

"Скорее всего, именно Путин не пошел ни на какие уступки, и Китай быстро переформатировал этот документ из "мирного плана" в политическую позицию Китая. Кстати, содержание этой позиции очень соответствует философии Китая: все размытое, все неконкретное", — сказал Жданов.

Самым ценным в "мирном плане" Китая он видит пункт о неприменении ядерного оружия.

"Как хорошо сказал представитель Белого дома, реагируя на этот план, – скорее всего, этот "мирный план" должен был быть закончен после первого пункта. Первый пункт там – уважение всех стран к суверенитету и Уставу ООН. Объявив первый пункт, далее можно было уже ничего не объявлять. Это производные или составляющие первого пункта. Единственное, что самое ценное в этом плане, там был такой вопрос о том, что Китай передал РФ "привет" по поводу угроз применения ядерного вооружения", — резюмировал эксперт.

Что известно о "мирном плане" Китая

Напомним, 24 февраля Китай представил свой "мирный план" по прекращению войны в Украине с 12 пунктов. При этом в документе вообще не упоминается слово "война", а также не указано, какая страна является агрессором. Хотя в плане и содержатся призыв к уважению суверенитета всех стран, но сразу же есть призыв отказаться от санкций против РФ. Пекин также предостерегает от угроз ядерным ударом, но сразу предлагает возобновить мирные переговоры и прекратить огонь.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия "поддерживает мирный план" Китая, однако в Кремле дописали несколько своих пунктов.

Комментируя китайский "мирный план", президент Украины Владимир Зеленский сказал: "Есть пункты, которые мне понятны, есть мнения, с которыми не согласен, как и весь мир. Но, тем не менее, это уже что-то".

Китай обнародовал свой "мирный план" для окончания войны в Украине

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.