Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
637
Время на прочтение
2 мин

"Мирный план", который Украине не подходит: что США и Россия предложили Киеву — детали от FT

«Мирный план» требует от Киева признать русский язык официальным и вернуть РПЦ. Об этом свидетельствуют источники FT.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Украинское руководство, вероятно, не примет российско-американский мирный план в его текущей форме. Документ, по данным источников, содержит требования о предоставлении русскому языку официального статуса и возобновления деятельности РПЦ на подконтрольной Киеву территории.

Прог пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По информации медиа, находящийся на начальной стадии разработки российско-американский «мирный план» был передан Киеву на этой неделе. Документ доставил специальный посланник президента США Стив Виткофф и передал секретарю СНБО Украины Рустему Умерову.

Ключевые требования «мирного плана»

Источники FT, ознакомленные с проектом, утверждают, что план требует от Украины следующих существенных уступок:

  • Территории. Уступки по всей территории Донбасса, включая неоккупированные части.

  • Войско. Сокращение численности ВСУ вдвое и отказ от «ключевых категорий вооружения» (Financial Times не уточняет, о чем идет речь); .

  • Язык. Провозглашение русского языка официальным в Украине.

  • Церковь. Возобновление официальной работы местной ветви Русской православной церкви на подконтрольной территории.

  • Помощь. Сокращение военной помощи США.

Реакция украинской стороны

Чиновники в Киеве, ознакомившиеся с документом, заявили FT, что план отвечает максималистским требованиям Кремля и Украина его не примет без внесения существенных изменений.

Собеседники издания описали проект как «сильно склоняющийся в пользу России» и «очень удобен Путину». Издание также отмечает, что принятие плана «потенциально сделает страну уязвимой к грядущей российской агрессии».

Ранее мы сообщали, что Белый дом готовит обнародование большого мирного соглашения с Россией, которое, по ожиданиям чиновников, положит конец войне в Украине, которая длится более трех с половиной лет. Высокопоставленный представитель администрации сообщил, что рамочное соглашение о прекращении конфликта может быть согласовано всеми сторонами уже на этой неделе или до конца месяца.

Ранее источники писали, что администрация Дональда Трампа в секретном режиме разрабатывает масштабный план прекращения войны в Украине с участием России.

