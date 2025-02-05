Мирный план от США: на какие уступки должна пойти Украина

Мирные переговоры между Украиной и Россией остаются в центре внимания мирового сообщества, однако найти удовлетворяющий обе стороны компромисс оказывается чрезвычайно сложной задачей.

Президент США Дональд Трамп стремится выполнить свои ключевые предвыборные обещания. И Украина не исключение. Его администрация уже начала переговоры как с Киевом, так и с Москвой по соглашению о прекращении огня.

Впоследствии спецпосланник Трампа по войне в Украине Кит Келлог представит мирный план от США, а Турция уже называет месяц, когда начнутся мирные инициативы.

В свою очередь президент Украины готовится встретиться с главным республиканцем.

Когда могут начаться переговоры и на какие уступки пойдет Украина – читайте в материале ТСН.ua.

"Мир через силу"

Администрация Дональда Трампа планирует представить план прекращения войны России против Украины на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится в Германии 14-16 февраля, сообщает издание Bloomberg.

Его должен представить спецпосланник американского президента по Украине и России Кит Келлог. По информации СМИ, он прибудет в Киев 20 февраля.

Как передает Bloomberg, среди возможных элементов плана Трампа:

потенциальное замораживание конфликта и оставление оккупированных Россией территорий во взвешенном состоянии;

предоставление Украине гарантий безопасности, которые обеспечили бы, что Москва не сможет снова совершить нападение.

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В материале говорится, что приоритет Украины как окончательной гарантии безопасности – членство в НАТО – перспектива, которую Киев признает маловероятной в краткосрочной перспективе.

Конструктивные переговоры Трампа

Соединенные Штаты ведут " весьма конструктивные " переговоры с руководством Украины и РФ по поводу окончания российской агрессии.

"У нас продолжаются очень хорошие переговоры, очень конструктивные переговоры по Украине. И мы ведем переговоры с российским и украинским руководством", – заявил Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Кроме того, он выразил надежду, что скоро будут достигнуты договоренности.

Украина должна уступить

Ранее спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог сделал сенсационное заявление. По его словам, обе стороны (имеется в виду Украина и РФ – ред. ) должны будут пойти на уступки, если надеются договориться об урегулировании войны, сообщает RFE/RL.

В своем заявлении об уступках по урегулированию войны Келлог сказал, что президент Украины Владимир Зеленский "уже дал понять, что смягчит свою позицию по отношению к территориям".

По словам представителя американского лидера, "и Путину тоже придется смягчить свои позиции".

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Также Келлог заявил, что Соединенные Штаты хотят проведение выборов в Украине, возможно, до конца года.

Чиновник отмечал, что президентские и парламентские выборы в Украине, отложенные на время действия военного положения, "необходимо провести".

В Украине говорят, что этот план провальный. По словам советника президента Украины Дмитрия Литвина, если "план Трампа это лишь прекращение огня и выборы, то это провальный план – Путина не испугают только эти две вещи". Об этом он написал в своей соцсети Х.

Советник Зеленского подчеркнул, что Москва продолжает наращивать производство ракет и боеприпасов, находит новые пути обхода санкций и зарабатывает на нефти.

“Понятно, что все это оружие создается не для уважения к демократическим соседям. Военный альянс России с Северной Кореей явно не предусматривает соблюдение режима прекращения огня”, – предостерег западных партеров Литвин.

По его словам, украинская сторона хотела бы видеть более глубокий подход со стороны официальных лиц ключевых партнеров.

"Мучительные решения"

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин считает, что Украине придется принять "зверски болезненные" решения во время переговоров. Об этом он рассказал в интервью Radio NV

Эксминистр перечислил четыре пункта:

первый – Украина не согласится юридически признать оккупированные территории российскими, но, вероятно, американцы будут давить, чтобы украинцы признали это квазиполитически;

второй – американцы скажут двигаться к варианту, который был во времена СССР для стран Балтии (большинство государств, в том числе и США, отказались признать советскую оккупацию стран Балтии, но не предпринимали никаких действий против СССР, молча согласившись на существующее положение вещей – ред.);

третий – США будут действовать методом кнута и пряника. По словам Климкина, Путину будут говорить: "если все будет плохо – то закрутим гайки, а если не очень плохо – то отпустим", часть санкций будет отменена;

четвертый момент – связан с определением "суверенности в смысле решений Украины: как внутриполитических, так и внешнеполитических".

По словам Климкина, в четвертом пункте говорится о вступлении Украины в НАТО и сотрудничестве с Альянсом на украинской территории.

"А с точки зрения внутренней политики – российский режим будет пытаться раздолбать Украину любым путем, рассеять, ввести какие-то варианты изменений конституционного строя. И речь идет не о выборах, а о федерализации", – сказал Климкин.

В команде Трампа не могут прийти к согласию

Впрочем, как пишет NBC News, в команде президента Трампа нет единства по поводу того, как заставить Россию пойти на переговоры с Украиной.

По словам источников, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и Кит Келлог настаивают на усилении американского влияния, чтобы заставить Путина уйти в отставку. В то же время, часть администрации выступает за сокращение финансовой и военной помощи Украине, что, по мнению критиков, фактически будет означать ее разоружение и капитуляцию перед Россией.

Вице-президент Джей Ди Вэнс ранее открыто выражал скептицизм о поддержке Киева:

"Зачем тратить 130 миллиардов долларов на Украину, когда мы даже не можем оплатить свои счета дома?"

После вступления в должность Трамп наметил несколько вариантов давления на Россию. Он угрожал ввести новые пошлины, санкции и налоги на импорт российских товаров, если Путин не пойдет на переговоры. Однако этот подход оказывает ограниченное влияние, ведь после 2022 года торговля между США и РФ значительно сократилась: за прошлый год импорт российских товаров в США составил всего 2,9 млрд дол. против 30 млрд. 2021 года.

"Это полный отвлекающий маневр", – заявил бывший сотрудник службы нацбезопасности администрации Байдена, отмечая, что США почти полностью отключили свою экономику от российской.

Еще один вариант – использование замороженных активов России на сумму 300 миллиардов долларов, хранящихся в европейских и американских банках. Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор считает, что эти средства могут пойти на поставку оружия и финансирование украинского правительства:

"Трамп мог бы оказывать давление на европейцев, чтобы они конфисковали эти резервы и перевели их на счет украинцев", – заявил Тейлор.

Несмотря на опасения возможного изменения курса США, некоторые официальные лица считают, что Трамп понимает необходимость большего давления на Россию.

Встреча с кремлевским диктатором

Недавно Владимир Зеленский заявил о вероятной встрече с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Хотя украинский глава считает президента РФ врагом, он сядет за стол переговоров, об этом говорилось в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

В то же время, президент Украины назвал условие для переговоров с Путиным.

По его словам, он готов к переговорам, в которых примут участие четыре группы (Соединенные Штаты, Европа, Украина и Россия), в том случае, если это будет единственный вариант, при котором можно договориться о мире для граждан Украины и не потерять людей.

"Безусловно, мы пойдем на этот вариант, на встречу с этими четырьмя участниками (США, Европа, Украина и Россия – ред.). Какая разница, как я, каково мое отношение к нему? Я не буду к нему хорошим и считаю, я считаю его врагом. И честно говоря, я считаю, что он тоже."

Когда могут начаться переговоры

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что активизация мирных инициатив по Украине может начаться уже до конца июня 2025 года.

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"Мы слышим ряд инициатив президента США Дональда Трампа по этому поводу. Но для встречи лидеров РФ и США необходима закулисная работа, подготовка к ней", — подчеркнул он.

По его словам, Анкара готова оказать поддержку в проведении дипломатических переговоров и содействовать стабилизации ситуации.

Зеленский готовится к встрече с Трампом

В то же время, украинское посольство в Вашингтоне работает над рядом встреч между представителями президента Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа. Подготовка будет длиться некоторое время.

Об этом заявила госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью изданию " Общественное ".

"Мы всегда готовим и встречи, и звонки. Это занимает некоторое время. Контактов у Украины (с командой Трампа – ред. ) гораздо больше, чем у других стран", – говорит дипломат.

По ее словам, у посольства хорошие контакты с госсекретарем Марко Рубио и советником по нацбезопасности Майком Волцом, с которыми работало еще до избрания Трампа.

Отметим, что источник в Офисе президента Украины сообщил, что Киев сейчас согласовывает график встреч с администрацией Трампа.

"Об Украине без Украины"?

США не будут вести переговоры об Украине без Украины. сказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишет " РБК-Украина ".

По его мнению, Европа также заинтересована в таком формате переговоров.

"Несмотря на все информационные конфликты между США и Европой, синхронизация позиций относительно Восточной Европы и Украины, а также финала войны абсолютно точно будет между Европой, США и Украиной", — подчеркнул он.

Подоляк также прокомментировал визит на конференцию безопасности в Мюнхене Кита Келлога. По мнению советника, он может презентовать предварительную идею о мире в Украине.

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"Я думаю, что США обсуждают этот план. Это будет презентация предыдущей конструкции, как я понимаю. Где-то еще будут какие-то дискуссии вокруг этого. Ведь учитываем, что РФ хочет извлечь максимум из ситуации, она продолжает максимально вкладываться в войну, мы видим как они увеличивают количество боеприкосновений, продолжают удары КАБами, ракеты дронов."

Ранее мы писали, что Дональд Трам уже готовится к встрече с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

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