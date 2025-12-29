Мирный план согласован на 90% — Зеленский о переговорах с Трампом

Встреча Зеленского и Трампа во Флориде / © Associated Press

Реклама

Президент Владимир Зеленский заявил, что на переговорах с Дональдом Трампом на 90% согласовали мирный план по 20 пунктам.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров.

По словам Зеленского, 20-пунктный мирный план согласован на 90%, гарантии безопасности согласованы на 100%.

Реклама

«Мы обсудили все аспекты мирного соглашения. Есть значительные достижения. На 90% согласовали 20-точный план мира. Также почти полностью согласовали вопросы безопасности с точки зрения Европы. Военная поддержка — на 100% поддержана. Обсуждаем следующие шаги», — рассказал глава государства.

Он подчеркнул, что гарантии безопасности являются краеугольным камнем в обеспечении долгосрочного мира.

«Мы согласились, что гарантии безопасности являются ключевой вехой в достижении крепкого мира, и наши команды будут продолжать работать над всеми аспектами. Украина готова к миру», — заверил Зеленский.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским был достигнут значительный прогресс в прекращении войны.