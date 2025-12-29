- Дата публикации
Мирный план согласован на 90% — Зеленский о переговорах с Трампом
По словам Зеленского, сегодня команды обсудили «все аспекты мирного соглашения» и 20-пунктный мирный план «согласован на 90%».
Президент Владимир Зеленский заявил, что на переговорах с Дональдом Трампом на 90% согласовали мирный план по 20 пунктам.
Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров.
По словам Зеленского, 20-пунктный мирный план согласован на 90%, гарантии безопасности согласованы на 100%.
«Мы обсудили все аспекты мирного соглашения. Есть значительные достижения. На 90% согласовали 20-точный план мира. Также почти полностью согласовали вопросы безопасности с точки зрения Европы. Военная поддержка — на 100% поддержана. Обсуждаем следующие шаги», — рассказал глава государства.
Он подчеркнул, что гарантии безопасности являются краеугольным камнем в обеспечении долгосрочного мира.
«Мы согласились, что гарантии безопасности являются ключевой вехой в достижении крепкого мира, и наши команды будут продолжать работать над всеми аспектами. Украина готова к миру», — заверил Зеленский.
Напомним, Дональд Трамп заявил, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским был достигнут значительный прогресс в прекращении войны.