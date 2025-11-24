ТСН в социальных сетях

Мирный план США для Украины сократили после Женевских переговоров - FT

ЕС созывает срочный саммит для обсуждения прогресса Женевских переговоров и следующих шагов.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп и президент США Дональд Трамп / © Associated Press

По результатам переговоров в воскресенье первоначальный американский проект мирного соглашения, который состоял из 28 пунктов, был пересмотрен и сокращен до 19 позиций.

Об этом сообщили источники Financial Times.

Собеседники не уточнили, какие именно пункты были изъяты. Перед переговорами европейские лидеры выражали обеспокоенность отдельными положениями плана, в частности требованиями, касающимися санкций против Москвы и замороженных российских суверенных активов, которые, по их мнению, являются компетенцией ЕС.

Лидеры ЕС созвали срочный саммит в понедельник, чтобы обсудить прогресс в Женеве и решить, как двигаться дальше, сообщили чиновники, вовлеченные в подготовку.

Окончательный текст соглашения потребует одобрения Зеленского и президента США Дональда Трампа, прежде чем будет передан Москве, отметил Рубио.

Напомним, ранее мы писали о том, что советник руководителя Офиса президента Александр Бевз заявил, что первоначальная версия американского мирного плана на 28 пунктов уже не является актуальной, поскольку документ был существенно пересмотрен и изменен.

