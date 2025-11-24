- Дата публикации
Мирный план США для Украины сократили после Женевских переговоров - FT
ЕС созывает срочный саммит для обсуждения прогресса Женевских переговоров и следующих шагов.
По результатам переговоров в воскресенье первоначальный американский проект мирного соглашения, который состоял из 28 пунктов, был пересмотрен и сокращен до 19 позиций.
Об этом сообщили источники Financial Times.
Собеседники не уточнили, какие именно пункты были изъяты. Перед переговорами европейские лидеры выражали обеспокоенность отдельными положениями плана, в частности требованиями, касающимися санкций против Москвы и замороженных российских суверенных активов, которые, по их мнению, являются компетенцией ЕС.
Лидеры ЕС созвали срочный саммит в понедельник, чтобы обсудить прогресс в Женеве и решить, как двигаться дальше, сообщили чиновники, вовлеченные в подготовку.
Окончательный текст соглашения потребует одобрения Зеленского и президента США Дональда Трампа, прежде чем будет передан Москве, отметил Рубио.
Напомним, ранее мы писали о том, что советник руководителя Офиса президента Александр Бевз заявил, что первоначальная версия американского мирного плана на 28 пунктов уже не является актуальной, поскольку документ был существенно пересмотрен и изменен.