"Мирный план" США: Мерц отверг возвращение России в G7

Канцлер Германии Фридрих Мерц / © Associated Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг возможность возвращения России в G7, предусматривавший один из пунктов «мирного плана», подготовленный администрацией президента США Дональда Трампа.

Заявление главы правительства Германии приводит DW.

Мерц подчеркнул, что предпосылок для возвращения России G7 пока нет. Кроме того, по его словам, этого никто не желает, кроме США.

«В настоящее время я не вижу, чтобы среди шести нынешних членов G7, не являющихся Америкой, была какая-то готовность снова принять Россию в эту группу», — сказал он.

Мерц подчеркнул, что возврат к формату G8 может быть согласован только на основе консенсуса.

Президент Франции Эмманюэль Макрон высказал аналогичную точку зрения, когда заявил, что предпосылок для повторного принятия России нет.

В мирном плане, который США представили на прошлой неделе и полный текст которого опубликовали СМИ, есть пункт о реинтеграции РФ в глобальную экономику.

В нем, помимо приглашения России вернуться в G8, также речь идет о поэтапной отмене санкций против РФ, заключении с США долгосрочного соглашения об экономическом сотрудничестве для взаимного развития в отраслях энергетики, природных ресурсов, инфраструктуры, искусственного интеллекта, дата-центров, проектов по добыче и других редкостных и редких.

На встрече в Женеве 23 ноября представители США и Украины подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру. Стороны подтвердили значительный прогресс в согласовании позиций и договорились, что будущее соглашение должно полностью поддерживать суверенитет Украины и обеспечивать устойчивый и справедливый мир. Окончательные решения в рамках соглашения будут приниматься президентами обеих стран.

Кроме того, Великобритания, Германия и Франция подготовили контрпредложения к проекту американского «мирного плана» из 28 пунктов, призванные сделать их более выгодными для Украины. Контрпредложение, разработанное, по данным Reuters, Британией, Францией и Германией, базируется на «мирном плане» США, но корректирует некоторые пункты, в отдельных случаях предлагает изъять их.