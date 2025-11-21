В мирном плане есть США ужасная диспропорция относительно обмена территориями между Украиной и Россией

Так называемый мирный план США для Украины, который был передан Киеву, предусматривает уступку Российской Федерации территории, площадь которой почти равна Люксембургу (2 590 кв. км). Как показал анализ, основанный на данных Института изучения войны (ISW), эта инициатива призывает украинскую армию покинуть территории, которые она до сих пор контролирует. Это приведет к чистой победе Москвы и получению ею контроля над примерно 2 300 кв. км украинской земли, причем без единого выстрела.

Об этом пишет Agence France-Presse.

Невероятные уступки и буферная зона

Согласно предложению, Киев должен отказаться от почти 5000 кв. км территории, которую сейчас контролирует в Донецкой области. Часть этих земель должна использоваться для создания так называемой «буферной зоны». В эти территориальные уступки входят крупные города Краматорск и соседний Славянск, а также небольшой участок площадью 45 кв. км в Луганской области.

Москва должна вернуть лишь меньшую часть территории, которую она полностью или частично контролирует, а именно:

почти 2000 кв. км в Харьковской области;

450 кв. км в Днепропетровской области;

300 кв. км в Сумской области;

20 кв. км в Черниговской области.

В обмен на эти уступки план также предусматривает признание Крыма, аннексированного Россией в 2014 году, а также оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей «де-факто» российскими.

20% в обмен на 0,5%

Анализ AFP подчеркивает драматическую диспропорцию, содержащуюся американским предложением. Фактически, реализация плана Вашингтона приведет к тому, что Украина уступит примерно 20% своей территории, чтобы вернуть менее 0,5%.

Эти расчеты основываются на данных ISW о территориях, полностью или частично контролируемых Россией, а также на территориях, которые она заявляет как свои по состоянию на 20 ноября. В общей сложности, на эту дату российская армия полностью или частично контролировала 19,3% территории Украины. При этом около 7% (включая Крым и части Донбасса) находились под российским контролем еще до полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Напомним, мирный план Трампа-Путина продвигает капитуляцию Украины в угоду России. Администрация Трампа давит на Киев, продвигая свое «мирное» предложение, согласованное с россиянами за спинами европейцев.