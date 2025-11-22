"Мирный план" Трампа: 28 пунктов могут разрушить безопасность Европы — Sky News

Дональд Трамп / © Associated Press

«Мирный план», предложенный администрацией Дональда Трампа, вызвал острую критику среди западных обозревателей и политиков. Аналитики утверждают, что план является фактическим ультиматумом капитуляции для Украины. Поскольку он прямо вознаграждает вооруженную агрессию России, а его принятие ознаменует наибольший кризис в трансатлантических отношениях со времен создания НАТО.

Об этом пишет Sky News.

Согласно оценкам, план, разработанный через российских переговорщиков, принимает требования Кремля и представляет их как мирные предложения.

Ключевые пункты, вызывающие беспокойство

Критики отмечают, что реализация плана будет означать разрушение священного со времен Второй мировой войны принципа о неизменности границ силой.

План предусматривает болезненные уступки для Украины:

Территориальные уступки: Киев передает России земли, захваченные по причине неспровоцированного вторжения, а также территории, за которые российские войска воевали, но не смогли захватить.

Нейтрализация армии: ВСУ должны быть сокращены более чем вдвое. Армии Украине запрещается иметь дальнобойное оружие, принимать иностранные войска, разрешать приземляться иностранным дипломатическим самолетам, а также вступать в НАТО.

Кризис в трансатлантических отношениях

Больше западных лидеров беспокоит пункт, который предлагает НАТО и России вести переговоры, где Америка будет выступать посредником.

«Америка должна быть сильнейшим партнером НАТО, а не внешним арбитром. В одном из пунктов нехватка преданности господина Трампа западному альянсу разоблачается с жуткой ясностью», — отмечают в СМИ.

Аналитики предупреждают: если план будет принят, это только уверит российского диктатора Владимира Путина в его стратегии.

«Наградите хулигана, и он вернется только за новым. Почему бы и нет, если ему через несколько лет отдадут города-крепости Донецк и чистый проход через открытую танковую местность в Киев?», — отмечают эксперты.

Вызов для Европы

Эксперты полагают, что план не принесет миру. Поскольку Путин четко дал понять, что его конечная цель — вся Украина, и у него проверенный опыт выхода из соглашений, перегруппировка и возвращение с новой агрессией.

Как заявил один бывший министр иностранных дел стран Балтии: «В плане из 28 пунктов есть очевидное послание для Европы: это конец конца. Нам неоднократно и однозначно говорили, что безопасность Украины, а значит и безопасность Европы, будет ответственностью Европы. И сейчас это так. Вполне и есть».

В издании отметили, что европейские лидеры стоят перед острым вызовом: способны ли они взять на себя полную ответственность и обеспечить безопасность Украины перед лицом этой американской измены. Если этого не произойдет, последствия могут оказаться катастрофическими для всей европейской безопасности.

Напомним, экспосол Польши в Украине Бартош Цихоцкий заявил, что предложен мирный план администрации президента США Дональда Трампа не приведет к длительной стабилизации, а лишь предоставит России выгодные условия для возобновления агрессии против Украины или других европейских стран.

Также высокопоставленные европейские чиновники выразили возмущение и резкую критику относительно пункта «мирного плана», который недавно представил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф. Один из чиновников Европейского Союза (ЕС) даже посоветовал американскому представителю обратиться к психиатру.