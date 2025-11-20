Мирный план Трампа: Белый дом возразил переговоры "за спиной" Киева

Спикер Белого дома Кэролайн Левитт / © Associated Press

Белый дом официально подтвердил, что два помощника президента США Дональда Трампа - спецпредставитель Стив Виткофф и госсекретарь Марко Рубио - в течение последнего месяца тайно работали над разработкой мирного плана . К переговорам были привлечены как Украина, так и Российская Федерация. Спикер Белого дома Кэролайн Левитт опровергла сообщения, ранее распространенные в СМИ, утверждавшие, что план разрабатывался «за спиной» Киева.

Об этом она заявила на брифинге в Белом доме в четверг, 20 ноября.

Взаимодействие с обеими сторонами

По словам Левитта, ключевые фигуры, стоящие за разработкой мирной инициативы, Виткофф и Рубио, поддерживали равноценный диалог с обеими сторонами конфликта, чтобы понять их позиции и условия для достижения стабильного мира.

«Виткофф и Рубио тайно работали над планом в течение последнего месяца. Они одинаково взаимодействовали с обеими сторонами, чтобы понять, что эти страны обяжутся для достижения крепкого и длительного мира. Переговоры продолжаются, президент Трамп поддерживает этот план», - подчеркнула спикер.

Ранее некоторые западные медиа писали, что план, предложенный Президентом Трампом, якобы разработан без консультаций с Украиной.

«Хороший план» для всех

Представительница Белого дома подчеркнула, что Трамп активно поддерживает разработанный план. Более того, она положительно оценила перспективы этой инициативы для обеих стран.

"Это хороший план как для России, так и для Украины", - подчеркнула Левитт.

Это заявление появилось на фоне официального уведомления ОПУ о том, что президент Украины Владимир Зеленский получил проект мирного плана от США и готов обсуждать его пункты с Трампом в ближайшие дни.