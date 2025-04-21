Мирный план Трампа: чего потребуют США от Украины ради завершения войны

США предлагают Украине «мирный план» / © ТСН.ua

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США, несмотря на попытки достичь мира в Украине, угрожают выйти из переговоров . У американского лидера Дональда Трампа заканчивается терпение, ведь, по его мнению, в переговорном процессе нет прогресса.

Белый дом предлагает свой мирный план, а до конца недели Украина должна решить принять или отклонить его.

Что предлагают США и какие условия они выдвигают – узнайте в материале ТСН.ua.

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Соглашение между Украиной и Россией

Трамп в рамках посвященной Пасхальной мероприятии в Белом доме заявил, что заключение российско-украинского соглашения может состояться уже на этой неделе.

Он не уточнил, о чем именно пойдет речь в этом соглашении — прекращении боевых действий и перемирия или окончании войны в целом.

Ранее он сообщал, что после этого обе стороны станут вести большой бизнес с Соединенными Штатами.

Спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что американская делегация отправится в Лондон для обсуждения краткосрочного перемирия в Украине. Он отметил, что за последние 90 дней Трамп сделал больше для урегулирования, чем было сделано к нему за предыдущие 900.

Среди возможных решений — соглашение о минералах и 30-дневном прекращении огня, которое может перерасти в долгосрочный мир.

"Мы на правильном пути. Я знаю, что это тяжело, действительно тяжело, но два месяца назад об этом даже нельзя было подумать", - сказал Келлог в эфире Fox News.

США предлагают план «заморозки войны»

Издание Bloomberg отмечает, что США представили союзникам предложения по мирному соглашению между Россией и Украиной в Париже, включая описание условий прекращения боевых действий и смягчение санкций против Москвы в случае длительного прекращения огня.

Союзники снова соберутся в Лондоне на следующей неделе, чтобы продолжить обсуждение.

The Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщает, что мирный план от администрации Трампа может предусматривать потенциальное признание США аннексии Крыма Россией 2014 года и исключение Киева из вступления в НАТО.

Более того, Украина сейчас находится под давлением, ведь должна до конца недели ответить на «серию далеко идущих идей администрации Трампа относительно того, как положить конец войне».

Журналисты WSJ отмечают, что признание США аннексии Крыма приведет к перелому более чем десятилетней политики США как демократической, так и республиканской администраций.

В издании напомнили, что в 2018 году госсекретарь США Майк Помпео осудил аннексию Крыма, назвав ее угрозой международному порядку. В частности, конгресс США принял закон, запрещающий признание аннексии.

Как отмечает Bloomberg, предложенный США план фактически предусматривает «заморозку» войны , при которой украинские территории, оккупированные Россией, будут оставаться под контролем Москвы.

А потенциальная уступка по Крыму станет благом для президента России Владимира Путина, давно добивавшегося международного признания российского суверенитета в Крыму.

«Путин пока отказывался соглашаться на предложение Трампа о широком мирном соглашении», — отметили журналисты.

Журналист издания The Guardian Люк Гардинг добавляет, что возможная уступка Москве со стороны Белого дома, спровоцирует критику со стороны бывших европейских союзников США и «бешеную реакцию» в Украине.

По данным WSJ, США могут предложить создать нейтральную зону вокруг оккупированной Запорожской АЭС под контролем американских специалистов и прекратить огонь вдоль нынешних линий столкновения.

Там напомнили, что Трамп ранее обсуждал идею покупки украинских АЭС для их защиты.

Советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко прокомментировал слухи о признании Крыма российским. В эфире телемарафона он напомнил, что во время переговоров по прекращению войны вопрос территориальной целостности Украины вообще не обсуждается.

Он отметил, что подобные слухи распространялись еще десять лет назад.

Противоречивые моменты с РФ

Соратник Путина Юрий Ушаков заявляет, что администрация президента США Дональда Трампа не предлагает «умных идей» по прекращению войны в Украине.

По его словам, в последнее время на Западе сформировался «антироссийский фон», мешающий продвигать «совершенно разумные идеи».

По данным издания WSJ, предложения команды Трампа по миру не отвечают некоторым требованиям России . США не признают аннексию четырех украинских областей, но и не требуют вывода российских войск.

Также Вашингтон не намерен ограничивать украинскую армию или отказываться от поддержки Украины, что противоречит интересам Кремля.

США могут выйти из переговоров

Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что администрация действующего президента США устала от затяжного переговорного процесса.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что война в Украине продолжается очень долго, а из-за отсутствия прогресса в переговорах американцы могут прекратить посредничать в урегулировании конфликта между Украиной и Россией.

В свою очередь спикер американского Госдепа Темми Брюс заявила, что Америка не будет ждать «месяцами» или «годами» с процессом урегулирования войны в Украине. По ее словам, если « стороны не проявят готовности к сотрудничеству », тогда Вашингтон выйдет из переговорного процесса.

Президент Дональд Трамп добавил, что это может произойти и тогда, когда одна из сторон конфликта будет создавать препятствия на пути мирного урегулирования конфликта.

«Если по какой-то причине одна из сторон усложнит это, мы просто скажем, что вы глупы. Вы дураки, вы ужасные люди, и мы собираемся просто взять пас. Но, надеюсь, нам не придется этого делать», — резюмировал Трамп.

Когда может прекратиться огонь

Политолог Владимир Фесенко считает, что заявления о выходе США из переговорного процесса – это давление на Украину, Россию и Европу .

Он отметил, что Трампу нужны результаты к символическим датам: 20 апреля (3 месяца его президентства) и 1-2 мая (100 дней). Именно поэтому он спешит заключить соглашение о прекращении огня и подписать ресурсное соглашение с Украиной.

«Трамп спешит к дате. Как в советское время, к датам нужны трудовые свершения, трудовые подвиги. Вот таких подвигов Трамп ждет от своих дипломатов и переговорщиков. Потому и Рубио вот так жестко заявляет, что США могут выйти из переговорного процесса. Это способ давления на всех. И на Россию, и на нас, и на европейцев», - подчеркнул Фесенко.

Политолог напомнил, что Россия требует снятия санкций в обмен на перемирие, предлагая, в частности, использовать замороженные активы для покупки американских самолетов. Однако Украина и Европа на подобные условия не пойдут.

Главная проблема – позиция России, которая отказывается от полного прекращения огня. Фесенко подчеркивает: дело не в датах, а в Кремле.

Что говорит Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в среду, 23 апреля, уркаинская делегация будет работать в Лондоне, чтобы найти путь к установлению реального и продолжительного мира.

Глава государства подчеркнул, что именно действия России являются причиной затягивания войны.

«Безусловное прекращение огня должно быть первым шагом к миру, и эта Пасха показала, что именно действия России являются причиной затягивания войны», — написал Зеленский соцсети Х.

Напомним, в Лондоне состоятся мирные переговоры по Украине в Лондоне.

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