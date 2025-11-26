"Мирный план Трампа" - это мираж: Портников раскрыл, как авантюра стала мировой сенсацией

Виталий Портников

Реклама

Громкий «мирный план Трампа», всколыхнувший Украину и Европу, полный мираж и блеф.

Об этом рассказал публицист и аналитик Виталий Портников в интервью OBOZ.ua.

Эксперт отмечает, что Путин не собирается заканчивать войну, поскольку его цель — исчезновение Украины с политической карты мира.

Реклама

Кто и зачем «писал» план

Как объясняет Портников, на самом деле никакого плана Трампа не существует. Хронология событий указывает, что после провальных переговоров с Путиным по окончании войны Трамп решил использовать давление и ввел болезненные санкции против российских нефтяных гигантов — «Роснефти» и «Лукойла». В ответ Путин направил в Вашингтон бизнесмена Кирилла Дмитриева с задачей решить вопрос отмены или хотя бы остановки этих санкций.

«Дмитриев ни с кем практически не встречается в Вашингтоне, кроме специального представителя президента США Стива Виткоффа, проводящего с ним несколько часов. За это время Дмитриев предоставляет ему черновик плана, который не согласован ни с кем — ни в администрации президента РФ, ни в МИД РФ», — объясняет Портников.

Таким образом Кирилл Дмитриев просто блефовал, чтобы нажать на Трампа.

Авантюру «мирного плана» запустил чиновник Стив Виткофф, решивший «обыграть» госсекретаря Марко Рубио и показать Трампу, что россияне вроде бы готовы на компромисс. Дорабатывать «план» пригласили зятя президента США Джареда Кушнера. В то же время сам Трамп ничего о содержании документа не знал, поскольку он вообще не умеет читать документы.

Реклама

Когда Дмитриев, осознав, что санкции не отменяются, слив черновик журналистам издания Axios, это повлекло за собой панику в Госдепартаменте и Пентагоне. Американские чиновники были вынуждены придумывать «легенды» вокруг плана, поскольку не могли признать, что «Виткофф — идиот, Джаред Кушнер — идиот, Рубио ничего не знал… но вообще-то это план Трампа».

Роль Украины и Европы

Официальные лица США обратились к украинским. Секретаря СНБО Рустема Умерова, который был в Вашингтоне по военному сотрудничеству, ознакомили с документом. Зеленскому «план» презентовал министр армии Дэн Дрисколл, который его тоже не читал. Все, включая посла НАТО, смотрели на ситуацию «как на городского сумасшедшего».

По словам Портникова, Европа понимает, что Трамп — «человек в сложной когнитивной ситуации», который не может организовать работу собственного аппарата. Поэтому европейские лидеры, в частности Эммануэль Макрон, звонят по телефону Трампу и интеллигентно объясняют ему, что ситуация «не так хороша» и его подталкивают к развязке, которая будет полезна с его точки зрения.

Почему война не закончится

Даже в случае, если Зеленский поедет в Вашингтон и подпишет «какую-то муть» с Трампом, это не будет иметь никакого значения, поскольку россияне ничего не будут подписывать.

Реклама

Путин успокоится только тогда, когда российские войска будут контролировать пространство от Ужгорода до Харькова. До этого момента ждать окончания войны не стоит», — подчеркнул Портников.

Аналитик подтвердил, что Кремль по-прежнему грезит исчезновением Украины с политической карты мира, готовя соответствующие департаменты и учебники для русификации украинцев на оккупированных территориях.

Напомним, дипломат Валерий Чалый заявил, что представленный план по 28 пунктам является элементом российской спецоперации, направленной на изменение рамки войны и ослабление определений «агрессор» и «потерпевшая сторона».

По его мнению, Москва стремится представить конфликт как войну «двух государств», чтобы легализовать аннексию и навязать Украине условия нейтралитета и ограничений суверенитета. Чалый подчеркнул, что российская модель предусматривает выполнение требований Кремля к оглашению прекращения огня, а само соглашение в нынешнем формате нереалистично.

Реклама

Он также отметил, что Кремль не примет никакой модификации документа, ведь его цель — не мир, а переформатирование войны.