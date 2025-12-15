Путин и Дональд Трамп / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп пытается получить капитуляцию Украины в условно чрезвычайно сжатые сроки.

Такое мнение высказал политолог, директор Центра общественно-информационных технологий Форум Валерий Дымов.

«Это фактически то же, что когда-то говорили о „Киеве за три дня“. Теперь — прекратить войну через две-три недели. Трамп, по сути, также пытается добиться капитуляции Украины за те же условные три дня», — отметил эксперт.

По словам Димова, озвучиваемые президентом США дедлайны постоянно меняются и уже давно не воспринимаются серьезно.

«Так говорили о каких-то „пасхальных“ датах, потом — что он встретится с Си Цзиньпином в Пекине и вместе с Путиным „разделит мир“. Затем появлялись другие даты, в частности, ко Дню благодарения. Это напоминает первое китайское предупреждение — дедлайны Трампа, на которые уже никто не обращает внимания. Потому никаких шансов здесь нет», — подчеркнул политолог.

Валерий Дымов также обратил внимание, что нынешний подход фактически предусматривает капитуляцию как предпосылку прекращения войны, что является неприемлемым и беспрецедентным.

«Сейчас пытаются поставить капитуляцию впереди прекращения войны. Я не знаю подобных прецедентов. Путин фактически требует, чтобы Украина сразу подписала все его максималистские пункты», — объяснил он.

Эксперт добавил, что речь идет лишь о попытках торговаться по трактовке этих требований.

«Мы якобы должны выторговать интерпретацию этих пунктов. На самом деле Трамп хочет „продать“ это сначала нам, а потом собственным гражданам, чтобы закрыть вопрос внутренней повестки дня», — сказал Дымов.

Политолог подчеркнул, что большинство американцев поддерживают Украину и выступают за ее победу в войне против России.

«Большинство граждан США против того, чтобы Америка прекращала поддержку Украины. Они за то, чтобы Украина победила Россию в войне, которую Россия развязала. Поэтому я не вижу возможностей для компромиссов», — заявил он.

Подытоживая, Валерий Дымов вспомнил известное выражение Голды Меир, которое, по его мнению, точно описывает нынешнюю ситуацию.

«Если враг хочет тебя уничтожить, а ты хочешь жить, у тебя нет возможности как-то с ним договориться», — резюмировал политолог.

Ранее сообщалось, что член Палаты представителей США, республиканец от штата Небраска Дон Бэйкон заявил, что попытки администрации президента США Дональда Трампа заставить Украину отказаться от части своей территории ради мира с Россией напоминают «умиротворение» Гитлера перед Второй мировой войной.

Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложения США относительно Донбасса, которые фактически отражают позицию РФ, не отвечают интересам Украины.