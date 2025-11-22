Мирный план Трампа: где и когда встретятся делегации Украины, США и Европы

Президент США Дональд Трамп предложил мирный план для Украины / © ТСН.ua

Встреча представителей ведущих европейских государств, Украины и США для обсуждения американского мирного плана состоится в воскресенье, 23 ноября, в швейцарском городе Женеве.

Об этом сообщили немецкому информационному агентству DPA источники в правительстве ФРГ, передает швейцарское издание Suedostschweiz.

Как стало известно CNN, один из ключевых участников переговоров, министр армии США Дэн Дрисколл вместе со своей командой прибыл в Женеву в субботу утром.

Как сообщил изданию неназванный американский чиновник, здесь состоится встреча с высокопоставленными чиновниками Украины для обсуждения следующих шагов для мирного урегулирования.

По словам этого же источника, государственный секретарь США Марко Рубио и специальный посланник американского президента Стив Уиткофф присоединятся к переговорам завтра.

Целью встречи называют согласование формулировок к встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом Дональдом Трампом.

Американские источники также сообщили о запланированной встрече между российской и американской делегациями для обсуждения предложенного мирного плана, которая «состоится быстро», но не в Женеве. Чиновник отказался уточнить, где и когда состоится эта встреча.

Напомним, в субботу, 22 ноября, президент Зеленский отметил, что на переговорах с партнерами Украины относительно шагов, которые нужны для окончания войны, украинская делегация будет защищать национальные интересы.

Ранее на сайте президента появился указ №854/2025, в котором указано, кто из высокопоставленных чиновников вошел в делегацию.

Напомним, в «мирном плане» Трампа, который состоит из 28 пунктов, говорится о том, что Киев должен согласиться на значительные территориальные уступки в пользу России. В частности, документ предусматривает передачу РФ всей восточной части Донбасса, включая неоккупированные территории.

Как сообщает The Guardian, американские чиновники заявили союзникам по НАТО, что они планируют заставить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на мирное соглашение в ближайшие дни.

Издание Bloomberg сообщает о том, что президент Украины Владимир Зеленский пытается до 27 ноября переписать мирный план США вместе с лидерами Европы.