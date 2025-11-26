Дональд Трамп и Стивен Уиткофф / © Associated Press

Скандальный отчет раскрыл поразительные детали контактов спецпосланника США Стивена Уиткоффа с внешнеполитическим советником президента России Юрием Ушаковым, объясняя резкий пророссийский разворот в так называемом мирном плане президента Дональда Трампа. Уиткофф не только передавал конфиденциальную информацию, но и советовал россиянину, как вести себя с американским лидером.

Об этом говорится в статье корреспондента Sky News Джеймса Мэтьюза.

В материале отмечается, что возникает немало серьезных вопросов относительно контактов Уиткоффа с российскими представителями, а также относительно возможных последствий, которые могут оказаться чрезвычайно опасными.

"Узнать о спецпосланнике США Стивене Уиткоффе и его контактах с россиянами — значит понять резкий разворот в сторону Москвы. Если раньше предложение мира, которое имело очевидные российские следы, вызывало удивление и непонимание, то теперь — значительно меньше», — говорится в статье.

Расследование Bloomberg о недавних действиях Уиткоффа раскрывает многочисленные детали его общения с Ушаковым. Среди обнародованного — информация о том, как спецпосланник президента США фактически давал советы российскому чиновнику относительно того, как взаимодействовать с Трампом.

Впоследствии Уиткофф совместно с российскими представителями подготовил спорную мирную инициативу, после чего Вашингтон начал давить на Украину, требуя ее поддержать. В отчете это подается как пример того, что посланник Трампа выглядит «полезным идиотом».

"Должны быть серьезные вопросы относительно его взаимодействия с россиянами и серьезное беспокойство последствиями, которые могут оказаться катастрофическими. Рукопожатие с ним — это усиление угрозы Москвы для Украины и инфраструктуры безопасности Западной Европы», — отмечается в материале.

Несмотря на скандал, Уиткофф снова отправится в Россию — Трамп отправляет его в Москву для новых переговоров, направленных на попытку разрешить украинско-российский тупик.

Путин почти не выразил готовности поддерживать обновленный план, а для Киева сама мысль о том, что может «починить» следующий Трампов «мистер Фиксит», звучит тревожно. В Украине это воспринимают как очередной повод для беспокойства относительно намерений Вашингтона и реальных приоритетов президента США.

"В любой другой работе Уиткоффа уже давно бы уволили за безвозвратную скомпрометированность. В любое другое время это считалось бы масштабным скандалом. Но при Дональде Трампе скандал уже не тот, что был бы», — считает автор публикации.

Несмотря на все, президент США продолжает поддерживать регулярные контакты с российским лидером через свое доверенное лицо. И, как свидетельствуют действия Уиткоффа, реальный баланс сил в этих отношениях значительно менее выгоден для Трампа, чем могло казаться.

Напомним, издание Bloomberg сообщило, что в октябре Уиткофф провел телефонный разговор с Ушаковым, давая советы Москве, как предложить Трампу мирный план по Украине. В частности, Уиткофф предлагал, чтобы Путин позвонить Трампу перед визитом Зеленского в Белый дом и поздравил с соглашением в Газе. Этот разговор предшествовал 28-пунктовому мирному плану.

Трамп отреагировал на расшифровку Bloomberg, где Уиткофф якобы советует россиянам, как привлечь его расположение. Президент США заявил, что в таких действиях нет ничего необычного, поскольку это стандартная практика посредника для заключения сделки. Он пояснил, что посредник должен «продать» предложение обеим сторонам — и России, и Украине — поскольку обе должны чем-то пожертвовать. Трамп не слышал аудиозаписи, но считает это «обычными переговорами».