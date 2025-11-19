Мирные переговоры в Турции / © ТСН.ua

Мирный план президента США Дональда Трампа предусматривает, что Россия получит полный фактический контроль над Донбассом, несмотря на то, что Украина все еще контролирует около 14,5% его территории.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника, непосредственно знакомого с ситуацией.

В издании отметили, что одной из самых сложных проблем в переговорах по Украине до сих пор было то, кто и какую территорию будет контролировать после окончания войны.

По словам информированного чиновника, соглашение предусматривает вывод украинских войск с подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, которые станут демилитаризованной зоной. При этом предполагается, что Россия не сможет разместить там свои войска.

В Херсонской и Запорожской областях нынешние линии контроля будут в основном заморожены, но Россия вернет часть территорий при условии проведения переговоров.

Согласно плану Трампа, США и другие страны признают Крым и Донбасс законной российской территорией, но от Украины этого не будут требовать.

Украинский чиновник заявил изданию, что план также включает ограничение численности украинских военных и их дальнобойного оружия в обмен на гарантии безопасности США.

По словам двух источников, непосредственно знакомых с делом, Катар и Турция участвуют в разработке нового плана Трампа и поддержке посреднических усилий США.

В частности, чиновник Катара принял участие в переговорах между посланником Трампа Стивом Уиткоффом и секретарем СНБО Рустемом Умеровым, которого уполномочил президент Зеленский, в минувшие выходные. Многие замечания Умерова якобы были включены в текст плана из 28 пунктов.

Напомним, ранее издание Axios сообщило, что администрация Дональда Трампа в секретном режиме разрабатывает масштабный план прекращения войны в Украине с участием России. Документ содержит 28 пунктов и уже обсуждается на дипломатическом уровне между Вашингтоном, Москвой и Киевом.

На фоне активизации дипломатических усилий президент Владимир Зеленский прилетел в Турцию, чтобы обсудить «справедливый мир».

После разговора с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом украинский лидер заявил, что только США «имеют достаточную силу», чтобы закончить войну. Зеленский также поддержал Турцию как предложенную площадку для переговоров.