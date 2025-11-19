- Дата публикации
Мирный план Трампа: какие территории может потерять и вернуть Украина — Axios
Одной из самых сложных проблем в переговорах по Украине до сих пор был вопрос контроля над территориями после окончания войны.
Мирный план президента США Дональда Трампа предусматривает, что Россия получит полный фактический контроль над Донбассом, несмотря на то, что Украина все еще контролирует около 14,5% его территории.
Об этом сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника, непосредственно знакомого с ситуацией.
В издании отметили, что одной из самых сложных проблем в переговорах по Украине до сих пор было то, кто и какую территорию будет контролировать после окончания войны.
По словам информированного чиновника, соглашение предусматривает вывод украинских войск с подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, которые станут демилитаризованной зоной. При этом предполагается, что Россия не сможет разместить там свои войска.
В Херсонской и Запорожской областях нынешние линии контроля будут в основном заморожены, но Россия вернет часть территорий при условии проведения переговоров.
Согласно плану Трампа, США и другие страны признают Крым и Донбасс законной российской территорией, но от Украины этого не будут требовать.
Украинский чиновник заявил изданию, что план также включает ограничение численности украинских военных и их дальнобойного оружия в обмен на гарантии безопасности США.
По словам двух источников, непосредственно знакомых с делом, Катар и Турция участвуют в разработке нового плана Трампа и поддержке посреднических усилий США.
В частности, чиновник Катара принял участие в переговорах между посланником Трампа Стивом Уиткоффом и секретарем СНБО Рустемом Умеровым, которого уполномочил президент Зеленский, в минувшие выходные. Многие замечания Умерова якобы были включены в текст плана из 28 пунктов.
Напомним, ранее издание Axios сообщило, что администрация Дональда Трампа в секретном режиме разрабатывает масштабный план прекращения войны в Украине с участием России. Документ содержит 28 пунктов и уже обсуждается на дипломатическом уровне между Вашингтоном, Москвой и Киевом.
На фоне активизации дипломатических усилий президент Владимир Зеленский прилетел в Турцию, чтобы обсудить «справедливый мир».
После разговора с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом украинский лидер заявил, что только США «имеют достаточную силу», чтобы закончить войну. Зеленский также поддержал Турцию как предложенную площадку для переговоров.