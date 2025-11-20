"Мирный план" Трампа: Каллас сказала, что надо, чтобы он сработал

Высокая представительница Евросоюза Кайя Каллас / © Associated Press

Высокая представительница Евросоюза Кая Каллас заявила, что любой план по прекращению войны России против Украины требует привлечения как Киева, так и европейской стороны.

Об этом Каллас сказала перед началом заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел, сообщает «Интерфакс-Украина».

Высокая представительница ЕС отметила, что среди других вопросов по Украине министры планируют обсудить и «последние новости». Каллас не уточнила, о каких именно новостях идет речь, хотя сейчас в медиа активно обсуждают якобы согласованный между США и Россией «мирный план из 28 пунктов».

«Мы также обсудим последние новости. Мы, как европейцы, всегда поддерживали долговременный и справедливый мир, и мы приветствуем любые усилия для его достижения. Конечно, чтобы любой план сработал, нужны украинцы и европейцы, поэтому это вполне понятно», — высказалась чиновница.

Она подчеркнула, что «в этой войне один агрессор и одна жертва».

"Мы не слышали ни о каких уступках с российской стороны. Я имею в виду, если бы Россия действительно хотела мира, она могла бы согласилась на безусловное прекращение огня уже некоторое время назад, тогда как мы снова видим бомбардировки мирного населения этой ночью», — отметила Каллас.

По ее словам, 93% российских ударов приходятся на гражданские объекты — школы, больницы, жилые дома — с очевидной целью «убить много людей и нанести как можно больше страданий».

Высокая представительница ЕС также повторила, что «для того, чтобы прекратить эту войну, нужно, чтобы украинцы и европейцы также согласились на эти планы».

«Путин мог бы немедленно положить конец этой войне, если бы просто прекратил бомбардировки мирных жителей и убийства людей, но мы не видели никаких уступок с российской стороны. Мы приветствуем все существенные усилия, направленные на прекращение этой войны, но, как мы уже говорили ранее, оно должно быть справедливым и длительным. Это также означает, что украинцы, а также европейцы, соглашаются с этим», — рассказала Каллас.

Напомним, издание NBC News проинформировало, что президент США Дональд Трамп одобрил предварительный вариант 28-пунктного мирного плана для прекращения войны России против Украины. Этот план тайно готовила американская администрация, консультируясь с российской стороной, а украинская — не участвовала.

Как сообщает Financial Times, предложенный план предусматривает от Украины значительные уступки. В частности, предлагается передать России весь Донбасс, включая районы, которые сейчас не находятся под оккупацией; вдвое сократить численность армии и отказаться от «ключевых категорий вооружения»; предоставить русскому языку статус официального; восстановить деятельность подразделений РПЦ и уменьшить объемы военной поддержки США.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица предположил, что само появление документа и его содержание скорее напоминают ИПСО или «фабрику нереалистичных планов».