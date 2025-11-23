- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 333
- Время на прочтение
- 2 мин
Мирный план Трампа: Келлог сказал, может ли согласиться Зеленский
Келлог утверждает, что 28 пунктов мирного плана, который США предлагают Украине, «достаточно неплохие».
Спецпредставитель США Кит Келлог оценил мирный план. По его мнению, документ "хороший", и Зеленский может с этим согласиться.
Об этом Кэллог сказал в эфире Fox News.
По словам Келлога, американцы не хотят, чтобы Будапештский меморандум вернулся.
«Мы не хотим, чтобы вернулись одна или две пустышки. Именно Соединенные Штаты будут гарантировать часть этого. И когда вы разговариваете с украинцами, а я разговаривал с ними совсем недавно, сегодня утром они действительно доверяют американцам», — говорит он.
Он добавляет, что европейцы также помогают, и им придется нести часть ответственности за это мирное соглашение, как и американцам.
«Но президент Трамп – это тот, кто довел ее до конца. И ему принадлежит полная награда за это. Война, которую он унаследовал», – отметил Келлог.
Как считает спецпосланник Трампа, 28 пунктов плана «достаточно неплохие».
«Это хороший план. Там есть вещи, которые нужно кодифицировать и подробнее объяснить. Но мы почти на месте, и я думаю, что когда Зеленский приедет в Соединенные Штаты, что, вероятно, произойдет, нет никакой гарантии, что это произойдет. Он сможет сказать: да, это хороший план, мы его реализуем», – сказал он.
Келлог подчеркнул, что во время обращения к украинцам в пятницу, 21 ноября, Зеленский не отказался от плана.
«Итак, в общем, из 28 пунктов, мог бы я написать это несколько иначе? Конечно, я бы так сделал, кто бы. Но я думаю, что рамка для вывода есть», – заключил Келлог.
Ранее Келлог сделал громкое заявление о завершении войны в Украине.
«В военном лексиконе мы всегда говорим, что последние 10 метров до цели всегда тяжелые. А мы сейчас примерно на последние два метра. Мы почти там», - заявил Келлог, сравнив ситуацию на фронте с военной операцией.