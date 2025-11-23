Мирный план Трампа: Келлог сказал, может ли согласиться Зеленский

Владимир Зеленский и Кит Келлог / © Кит Келлог в соцсети Х

Спецпредставитель США Кит Келлог оценил мирный план. По его мнению, документ "хороший", и Зеленский может с этим согласиться.

Об этом Кэллог сказал в эфире Fox News.

По словам Келлога, американцы не хотят, чтобы Будапештский меморандум вернулся.

«Мы не хотим, чтобы вернулись одна или две пустышки. Именно Соединенные Штаты будут гарантировать часть этого. И когда вы разговариваете с украинцами, а я разговаривал с ними совсем недавно, сегодня утром они действительно доверяют американцам», — говорит он.

Он добавляет, что европейцы также помогают, и им придется нести часть ответственности за это мирное соглашение, как и американцам.

«Но президент Трамп – это тот, кто довел ее до конца. И ему принадлежит полная награда за это. Война, которую он унаследовал», – отметил Келлог.

Как считает спецпосланник Трампа, 28 пунктов плана «достаточно неплохие».

«Это хороший план. Там есть вещи, которые нужно кодифицировать и подробнее объяснить. Но мы почти на месте, и я думаю, что когда Зеленский приедет в Соединенные Штаты, что, вероятно, произойдет, нет никакой гарантии, что это произойдет. Он сможет сказать: да, это хороший план, мы его реализуем», – сказал он.

Келлог подчеркнул, что во время обращения к украинцам в пятницу, 21 ноября, Зеленский не отказался от плана.

«Итак, в общем, из 28 пунктов, мог бы я написать это несколько иначе? Конечно, я бы так сделал, кто бы. Но я думаю, что рамка для вывода есть», – заключил Келлог.

Ранее Келлог сделал громкое заявление о завершении войны в Украине.

«В военном лексиконе мы всегда говорим, что последние 10 метров до цели всегда тяжелые. А мы сейчас примерно на последние два метра. Мы почти там», - заявил Келлог, сравнив ситуацию на фронте с военной операцией.