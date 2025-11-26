"Мирный план Трампа": командир ВСУ назвал главные риски для войска

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Командир полка «Ахиллес» Юрий Федоренко призвал воспринимать «мирный план Трампа» с холодным умом, поскольку содержит неприемлемые условия, в том числе относительно численности ВСУ и запрета вступления в НАТО.

Такое мнение он высказал для «24 канала».

Главный риск этого плана уже стал реальностью: украинцы стали меньше донатить и добровольно идти на мобилизацию из-за надежды на скорое завершение войны.

Реклама

По словам командира, появление «мирного плана» Трампа и постоянные заявления о скором завершении войны уже создали серьезные внутренние риски для обороны Украины.

«Те, кто военнообязан, но до сих пор не мобилизовались, думают, что этого делать не надо, потому что война завершится в ближайшее время», — отметил он в эфире «24 Канала».

Это привело к негативным последствиям: украинцы стали меньше донатить и добровольно вступать в Сил обороны.

А обслуживающие военно-промышленный комплекс бизнесы стали менее охотно покупать комплектующие для военных.

Реклама

«Поэтому мы проседаем с учетом возможного привлечения основного капитала войны людей в ВСУ, проседаем в донатах и в финансировании Сил обороны», — подчеркнул Федоренко, призвав анализировать ситуацию с холодным умом.

Командир подверг резкой критике неприемлемые пункты плана Трампа, среди которых: ограничение численности Вооруженных Сил Украины до 600 000 человек, запрет вступления в НАТО и признание оккупированных территорий российскими.

Федоренко подчеркнул, что никто кроме военного руководства Украины не может указывать, какой должна быть численность армии. Более того, если боевые действия прекратятся без гарантий безопасности, военные, получившие боевой опыт, начнут получать лишь минимальную заработную плату, из-за чего Украина потеряет критическую экспертизу войск.

Он настаивает: в договоре о замораживании боевых действий должно быть предусмотрено постоянное финансирование нашими партнерами Вооруженных Сил Украины с учетом той численности, в которую мы видим, что можем расшириться.

Реклама

Командир полка также выразил опасение, что до завершения каденции президента Трампа активных боевых действий снова не последует. Однако, как только он покинет пост, война может начаться снова. Поэтому Украине сейчас нужно сконцентрироваться на том, чтобы поддержать институт президента.

Напомним, публицист Виталий Портников заявил, что так называемый «мирный план Трампа» является блефом и не имеет реального основания. По его словам, документ появился после провала переговоров с Путиным и введения Вашингтоном санкций против «Роснефти» и «Лукойла».

Российский бизнесмен Кирилл Дмитриев передал в США несогласованный черновик, пытаясь добиться смягчения ограничений. Именно этот текст и стал основой громкого плана, который чиновники из администрации Трампа начали дорабатывать без реального понимания ситуации.

Портников отмечает, что россияне не намерены завершать войну, ведь целью Кремля остается уничтожение украинской государственности. Европейские лидеры, по его словам, отдают себе отчет в хаосе в команде Трампа и пытаются влиять на ситуацию дипломатично. В то же время, он подчеркивает: даже возможные договоренности в Вашингтоне не будут означать мира, потому что Россия не планирует подписывать никаких компромиссов.