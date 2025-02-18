"Мирный план Трампа": Кулеба объяснил, что должна будет сделать Украина, когда его представят

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что Путин с Трампом теоретически могут договориться о чем угодно. Но это должны согласовать Украина и Евросоюз.

Об этом сказал бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью BBC.

Как втянуть Трампа в длинную игру

На этой неделе его посланник Кит Келлог приедет с визитом в Украину. Впоследствии он обсудит с Дональдом Трампом и Стивом Уиткоффом, который будет выглядеть "мирным планом" от США.

"Нужно взять этот план и сказать: "Спасибо, мы подумаем". Все. Это очевидно", — констатировал Кулеба.

По его словам, Келлог говорит о достижении результата за "дни и недели", а не полгода. То есть очень быстро.

"Смотрите, у дипломатии есть одно простое правило. Можно заключить соглашение без одного из стейкхолдеров или без одного ключевого игрока, но невозможно имплементировать соглашение без этого игрока", — пояснил дипломат.

Поэтому, добавляет Кулеба, Путин с Трампом теоретически могут договориться о чем угодно.

"Но пока Украина и Европейский союз не примут эти правила — это все не рабочая история", — завершил экс-министр иностранных дел.

Ранее Кулеба сказал, возможно ли в ближайшее время перемирие с РФ. Он считает, что сегодня более корректной является формулировка "прекращении огня", именно об этом говорят Трамп и его люди.

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