"Мирный план" Трампа: Орбан в очередной раз похвалил своего друга и упрекнул Европу - детали

Виктор Орбан и Дональд Трамп.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал мирное предложение США, заявив, что инициатива Дональда Трампа в отношении Украины "приобрела новый импульс".

Об этом венгерский политик заявил в сообщении в Сети X.

Орбан, близкий союзник Трампа, высоко оценил план президента США по Украине.

"Американский президент — настойчивый бунтарь. Будь он президентом того времени, война бы никогда не вспыхнула. Понятно, как только он что-то задумает, этого не отпускает. Он точно настроился на прекращение российско-украинской войны", - подчеркнул Орбан.

Вместе с тем премьер Венгрии обвинил лидеров ЕС в "опять проигрыше" и повторил свою давнюю критику политики ЕС в отношении Киева. В частности, обвинил руководство Еврокомиссии в поисках денег для Украины и для финансирования войны.

Отдельно Орбан заявил, ближайшие недели будут ключевыми для противоречивого предложения США по прекращению почти четырехлетней войны в Украине.

"Этот мирный план содержит предложения, по которым россияне и американцы уже провели предварительные обсуждения. Я думаю, что мы находимся на решающем этапе, следующие две-три недели будут решающими", - подчеркнул политик, пишет The Guardian.

Напомним, 21 ноября Зеленский, Макрон, Стармер и Мерц по телефону обсудили "мирный план" Трампа. Отмечается, что политики приветствуют усилия США по прекращению войны в Украине. В частности, предложения по подтверждению суверенитета Украины и предоставлению "надежных" гарантий безопасности.

Заметим, ранее Стармер и глава МИД Германии Иоганн Вадефуль резко ответили на попытки навязать Украине "мир" с Россией. В частности, немецкий политик подчеркнул, что многие детали все еще нуждаются в доработке, ведь только Киев может решать вопросы компромиссов.