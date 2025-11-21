"Мирный план" Трампа: политолог назвал единственный круг людей, с кем должен советоваться Зеленский

Трамп и Зеленский / © ТСН

Обсуждение так называемого плана Трампа по завершению войны и возможных уступок России обострило вопрос о том, кто должен стать главным советчиком президента Владимира Зеленского в военное время.

Политолог Игорь Рейтерович в эфире «24 Канала» отметил недопустимость политизации этого процесса.

«Единственные, с кем должен советоваться президент по этому плану, это наши военные. Точка» — заявил эксперт.

Именно военные способны оценить любые условия с позиции безопасности и определить, ослабят ли договоренности оборону, дадут ли Украине дополнительные возможности. Такой подход позволяет принимать решения исходя из реалий фронта, а не политических соображений.

Рейтерович подчеркнул, что в военное время президент как глава государства и верховный главнокомандующий несет финальную и полную ответственность за любые принятые решения.

«Ответственность за то, что будет сделано и какое решение будет принято, несет Владимир Александрович Зеленский», — отметил политолог.

По его словам, обращение к гражданам с намеками на «общее решение» лишь запутывают ситуацию, поскольку речь идет о государственных действиях, а не о политических симпатиях. Проведение выборов или референдумов в текущих условиях невозможно.

Политолог предупредил, что план Трампа в первоначальном виде содержит пункты, которые могут нанести серьезный удар по политическим перспективам нынешней украинской власти.

«Если мы берем тот план, который мы увидели, и принимаем его хотя бы на 70-80 процентов, это политическое самоубийство», — отметил Рейтерович.

Даже принятие смягченного варианта не снимет всех рисков. Однако в военное время первоочередным должно быть то, как решения отразятся на Украине и ее национальных интересах, а не на рейтингах отдельных политиков.

Напомним, план Трампа по 28 пунктам активно обсуждается США, однако его цель — скорее геополитическая игра с Россией и Китаем, чем реальные переговоры с Украиной. Документ предусматривает уступки Кремлю, включая запрет Украины в НАТО и возвращение России в G8, что вызывает беспокойство относительно национальных интересов Украины.