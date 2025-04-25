Мирный план Трампа: что предлагают США и в чем опасность для Украины

Мирный план Трампа вызвал шквал критики в Украине и Европе / © ТСН.ua

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Мирные инициативы США по завершению войны в Украине вызвали острые споры среди мирового политикума.

Предложения, подразумевающие территориальные уступки и признание аннексии Крыма, встретили резкую критику как со стороны Украины, так и от европейских союзников.

В то же время администрация Дональда Трампа настаивает на необходимости быстрого урегулирования конфликта, что вызывает обеспокоенность возможными рисками для безопасности Украины.

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Детальнее — читайте в материале ТСН.ua.

Мирный план от США

Соединенные Штаты Америки предложили Украине план по завершению войны . Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие дни он расскажет детали мирного соглашения между Украиной и Россией.

Несмотря на то, что лидер США публично не раскрывал суть своего мирного плана по Украине, ряд западных медиа, ссылаясь на собственные источники, начали распространять сведения о потенциальном мирном соглашении.

Издание The Telegraph информировало, что план будет содержать семь пунктов, в которых не будет четких гарантий для Киева. Однако в потенциальном соглашении речь пойдет о немедленном прекращении огня, прямых переговорах между конфликтующими сторонами и отказе Украины от вступления в НАТО.

В New York Post отмечалось, что план Трампа предполагает размещение европейских войск для обеспечения прекращения огня.

Также рассматривается возможность создания отдельных миротворческих сил, состоящих из представителей России, Украины и третьей страны, не являющейся членом НАТО, для наблюдения за соблюдением прекращения огня.

Bloomberg сообщало о том, что мирное соглашение будет предусматривать обмен территориями и заморозить конфликт примерно на нынешних линиях столкновения.

Как отмечало издание Financial Times, Россия готова отказаться от претензий на полный контроль над четырьмя областями (Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской).

«Окончательное» предложение Трампа

Западное медиа Reuters сообщило, что спецпредставитель президента США Стив Виткофф представил европейским чиновникам предложения по прекращению войны между Россией и Украиной на переговорах в Париже 17 апреля.

«Окончательное предложение от США» предусматривает условия, которые можно сгруппировать в четыре основных пункта:

прекращение огня — речь идет о полной остановке боевых действий и немедленных переговорах по технической реализации; гарантии безопасности для Украины — они должны быть обеспечены группой европейских и других стран, которые согласятся быть гарантами; экономика — США и Украина будут сотрудничать в сфере полезных ископаемых, Украина получит восстановление и компенсацию (источник финансирования не указан) Санкции против России после 2014 года снимут, а США и Россия возобновят экономические связи; территориальный вопрос — США признают контроль России над Крымом, Луганской областью и частями Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Украина вернет территории в Харьковской области, будет контролировать Запорожскую АЭС и Каховскую ГЭС, но управление энергообъектами перейдет в США. Электроэнергия, вероятно, будет распределяться между Украиной и Россией.

Украина получит гарантированный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.

Отметим, что Государственный секретарь США Марко Рубио убежден в том, что США показали Украине и России путь к миру и как должна выглядеть финишная прямая, теперь обе стороны должны сказать «да».

Также он подчеркнул, что Америка будет пытаться сделать все возможное для достижения продолжительного мира.

Признание оккупации Крыма

Кроме издания Reuters, о признании аннексии Крыма сообщало и медиа Wall Street Journal.

В свою очередь президент США считает, что возвращение Крыма Украине будет очень сложной задачей. Также он заявил, что Крым останется с Россией, а президент Зеленский это понимает.

Что говорит Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает юридически оккупацию Крыма, ведь это противоречит Конституции.

«Украина не признает юридически оккупацию Крыма. Здесь не о чем говорить. Это вне нашей Конституции. Это наша территория – территория народа Украины», – подчеркнул Зеленский.

Также Зеленский надеется, что США признают РФ агрессором и не будут искать баланс в своих словах.

«Мы стремимся к общему пониманию, что агрессором является Россия, а не мы. Мы очень хотим, чтобы Соединенные Штаты не искали баланса в этих словах. Я понимаю, к чему стремится президент Дональд Трамп. Я уважаю тот факт, что он ищет свой подход. Это его подход», — высказался глава государства.

Киев в ожидании деталей мирного соглашения

Американская администрация не сообщает Киеву о конкретных условиях будущего соглашения, вызывающего беспокойство. Украинские власти до сих пор не знают деталей плана Дональда Трампа, сообщает Politico со ссылкой на украинского чиновника.

«Проблема в том, что американцы публично что-то заявляют и оказывают давление на Украину, но прямо не говорят, чего хотят», — сообщил источник издания.

По его словам, возможно, США хотят переложить ответственность на Европу, но это не влияет на Путина.

Politico отмечает, что Трамп, вероятно, спешит заключить соглашение до конца апреля - до завершения первых 100 дней своего президентства. Однако, как отметил чиновник, Украина все еще нуждается в поддержке США, поскольку заменить их роль пока невозможно.

Украина «внесла свои правки»

Издание The Telegraph сообщает, что Украина «внесла свои правки» в мирный план от США.

По данным газеты, украинская сторона настаивает на том, чтобы аннексированный Россией Крым никогда не был официально признан российской территорией на международном уровне.

Как сообщают журналисты, Украина стремится полностью лишить Россию любого легального признания ее суверенитета над Крымом и другими оккупированными территориями.

К основным требованиям Киева относятся:

соблюдение интернационального права как базы для сделки, а не капитуляция.

четкие гарантии безопасности, особенно если речь пойдет о временной передаче территорий под контроль РФ.

возвращение Украине контроля за переговорным процессом.

Также Киев отмечает, что российская оккупация Крыма грозит не только Украине, но и черноморским союзникам, в частности Турции, Румынии и Болгарии.

Отдельно подчеркивается, что любое соглашение не может ограничивать численность Вооруженных сил Украины или развитие ее оборонно-промышленного комплекса.

В свою очередь, представитель МИД Георгий Тихий отметил, Украина придерживается трех принципиальных позиций относительно потенциального мирного соглашения:

непризнание никаких украинских территорий русскими;

Украина не допустит ограничений своих ВС и оборонного потенциала, а также военной поддержки от партнеров;

ни одно государство не будет иметь права запретить Украине выбирать союзников.

План Трампа вызывает споры

Европейский Союз категорически исключает два ключевых условия по мирной инициативе Трампа: признание аннексии Крыма и блокирование вступления Украины в НАТО. Как сообщает Financial Times, европейские дипломаты называют эти пункты красными линиями.

Дипломаты критикуют план Трампа за то, что он предлагает Москве значительные выгоды, в то время как Украина должна уступить территории без серьезных компенсаций. Худшим сценарием называют ситуацию, когда США заставят Украину к уступкам без реального соглашения, поставив Европу перед выбором между Киевом и Вашингтоном.

Также и в Британии критикуют план Трампа. Бывший премьер Британии Борис Джонсон заявил, что мирные предложения от США не остановят новую агрессию России, а лишь вознаградят ее за войну.

«Путин без разбора убивает все большее число украинских мирных жителей. В Киеве убиты и ранены 100 человек, в том числе детей. И какова его награда в соответствии с последними мирными предложениями?» — написал Джонсон на своей странице в Facebook.

Джонсон подчеркнул, что Украина после трех лет героического сопротивления согласно плану Трампа получит лишь возможность совместно с США разрабатывать собственные природные ресурсы.

Никаких гарантий безопасности или компенсаций за разрушенные города и тысячи жертв нет.

Потенциальная угроза миру

Признание аннексии Крыма может усилить РФ и позволит получить новые ресурсы для войны. Об этом заявил нардеп Роман Костенко. По его мнению, Дональд Трамп больше заинтересован в прекращении войны, чем в соглашении о полезных ископаемых, поэтому давит на Украину из-за неизвестных обществу уступок.

В свою очередь общественно-политический деятель Борис Пинкус считает, что любые уступки со стороны Киева лишь создадут прецедент для других стран, таких как Китай, Индия или Пакистан, что может спровоцировать глобальную дестабилизацию.

«Крым никогда не должен оставаться с Россией. Никакой пяди земли никогда. Это сигнал другим – можно захватывать территории и торговаться», — подчеркнул Пинкус.

Ранее мы сообщали о том, как мировые лидеры отреагировали на возможное признание аннексии Крыма.

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