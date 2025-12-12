ТСН в социальных сетях

Политика
626
1 мин

Мирный план Трампа: будет ли президент США присутствовать на встрече в Париже

Дональд Трамп подчеркнул, что европейские лидеры хотят, чтобы США приняли участие.

Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Американский президент Дональд Трамп пока сомневается, присутствует ли его страна во Франции на встрече по обсуждению «мирного плана» США.

Об этом Трамп сказал во время общения с журналистами.

Как известно, в субботу 13 декабря в Париже состоится встреча высокопоставленных чиновников США с представителями Украины, Франции, Германии и Великобритании для обсуждения «мирного плана» Трампа.

«В субботу будет встреча. Увидим, будем ли мы на ней присутствовать. Мы сказали, что будем присутствовать на встрече, если они считают хорошие шансы», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что европейские лидеры хотят, чтобы США приняли участие.

«Мы будем присутствовать на встрече в субботу в Европе, если будем считать, что есть хорошие шансы. Мы не хотим тратить много времени. Мы считаем, что это отрицательно. Мы хотим, чтобы это было решено», — добавил американский президент.

Напомним, Зеленский откровенно прокомментировал ход мирных переговоров, назвав нынешний этап «самой сложной последней милей». По его словам, Россия опасается давления Трампа, но не хочет мира.

