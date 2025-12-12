- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 626
- Время на прочтение
- 1 мин
Мирный план Трампа: будет ли президент США присутствовать на встрече в Париже
Дональд Трамп подчеркнул, что европейские лидеры хотят, чтобы США приняли участие.
Американский президент Дональд Трамп пока сомневается, присутствует ли его страна во Франции на встрече по обсуждению «мирного плана» США.
Об этом Трамп сказал во время общения с журналистами.
Как известно, в субботу 13 декабря в Париже состоится встреча высокопоставленных чиновников США с представителями Украины, Франции, Германии и Великобритании для обсуждения «мирного плана» Трампа.
«В субботу будет встреча. Увидим, будем ли мы на ней присутствовать. Мы сказали, что будем присутствовать на встрече, если они считают хорошие шансы», — сказал Трамп.
Он подчеркнул, что европейские лидеры хотят, чтобы США приняли участие.
«Мы будем присутствовать на встрече в субботу в Европе, если будем считать, что есть хорошие шансы. Мы не хотим тратить много времени. Мы считаем, что это отрицательно. Мы хотим, чтобы это было решено», — добавил американский президент.
Напомним, Зеленский откровенно прокомментировал ход мирных переговоров, назвав нынешний этап «самой сложной последней милей». По его словам, Россия опасается давления Трампа, но не хочет мира.