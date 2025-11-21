Украинцы и европейцы критикуют мирный план Трампа / © ТСН.ua

Украина и США начали работу над пунктами потенциального плана по завершению войны. По сообщениям СМИ он состоит из 28 пунктов. Этот план сразу вызвал много критики и споров в обществе

Несмотря на то, что вероятное мирное соглашение от США предлагает Украине гарантии безопасности, похожие на 5 статью НАТО, оно также содержит жесткие требования к Киеву.

ТСН.ua собрал реакции политиков и экспертов на мирный план Трампа, который в Европе уже назвали «списком желаний Путина».

США выдвигают ультиматум Украине и ставят дедлайн

В четверг, 20 ноября, президент Украины Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке США, может стать основой для активизации дипломатических усилий и завершения войны.

Эту информацию подтвердил Офис президента Украины (ОПУ). Там отметили, что Киев поддерживает все содержательные предложения, способные приблизить настоящий мир, и готов к конструктивной работе с американской стороной.

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

В то же время своем сообщении ОПУ отметил, что Зеленский намерен в ближайшее время провести переговоры с американским лидером Дональдом Трампом, чтобы детально обсудить дипломатический потенциал и основные требования, которые обеспечат достижение мира.

Как отмечает издание Sky News, телефонный разговор между Зеленским и Трампом может состояться уже на следующей неделе.

В то же время, как отмечает издание Reuters, США угрожают Украине прекратить военную помощь и сотрудничество в разведке, чтобы заставить украинские власти подписать мирное соглашение до 27 ноября.

Медиа подчеркивает, что сейчас Вашингтон давит на Киев сильнее, чем во время любых предыдущих мирных переговоров.

«Они хотят остановить войну и хотят, чтобы Украина заплатила за это», — отметил один из источников издания.

Однако издание CNN предполагает, что администрация рассчитывает увидеть соглашение между Киевом и Москвой до конца года.

В свою очередь, вечером 21 ноября Президент Зеленский в видеообращении заявил, что Украина переживает один из самых тяжелых исторических моментов из-за беспрецедентного внешнего давления.

Он подчеркнул, что страна стоит перед сложным выбором: «Или потеря достоинства, или риск потери ключевого партнера».

Глава государства подчеркнул, что независимо от условий любого плана, достоинство и свобода украинцев, как основы суверенитета, не будут проигнорированы.

В то же время он предупредил, что следующая неделя будет очень непростой, насыщенной на политическое и информационное давление, направленное на то, чтобы ослабить и рассорить украинцев.

Европа не соглашается с мирным планом США и экстренно готовит собственный

В пятницу, 21 ноября, Зеленский обсудил американский «мирный план» с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Европейские лидеры подтвердили свою «непоколебимую и полную поддержку Украины» на пути к справедливому миру и намерение тесно координировать действия с Вашингтоном.

Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон / © Associated Press

Политики договорились, что любое соглашение, касающееся европейских государств, ЕС или НАТО, требует одобрения европейских партнеров или консенсуса среди союзников.

В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х подчеркнул, что все переговоры о мире должны происходить при непосредственном участии Украины.

Премьер-министр Польши Дональд Туск / © Associated Press

Он отметил, что украинцы будут решать судьбу своей страны так же, как все решения по Польше будут принимать поляки.

«Ничего о нас без нас. Когда речь идет о мире, все переговоры должны касаться Украины. Ничего об Украине без Украины», — говорится в заметке польского премьера.

Кроме того, как отмечает издание Bloomberg, в Европе отвергли допоговоренности по окончанию войны в Украине, которые противоречат суверенитету и целостности нашей страны. Союзники также согласились, что нельзя сокращать численность ВСУ.

В то же время медиа The Wall Street Journal сообщает, что европейские лидеры раскритиковали мирный план, предложенный США. Они считают, что этот план фактически является «капитуляцией Украины», поскольку он не требует реальных уступок со стороны России.

Поэтому европейские государства разрабатывают собственный мирный план, который, по их мнению, будет значительно выгоднее для Киева и лучше защищать интересы Украины.

«Европа надеется подготовить план в течение нескольких дней, но Киев пока не взял на себя обязательства присоединиться к нему», — отмечает издание.

Кроме того, Politico отмечает, что «план мира» от США очень разочаровал и вызвал «тревогу в европейских столицах».

Европейцы, которые надеялись, что администрация Трампа осознала опасность от доверия к Путину, были шокированы этим предложением.

По словам одного из чиновников, ее содержание является ничем иным, как «списком желаний Путина». Дипломатические круги как в Европе, так и в Киеве, остались крайне раздраженными очередной попыткой Вашингтона навязать Украине «плохую сделку». Один из высокопоставленных чиновников назвал план США «просто списком пунктов для удовлетворения Путина».

Реакция Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече с европейскими коллегами 20 ноября заявил, что новый мирный план США является неприемлемым и нежизнеспособным, передает Politico.

Как сообщает издание, во время закрытого заседания министров иностранных дел ЕС Сибига объяснил, что условия, выдвинутые в предложениях США, фактически «продиктованы Российской Федерацией». Поэтому, по его мнению, реализовать такой план просто невозможно.

Заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин заявила, что Украина готова к конструктивной работе над «мирным планом», который получила от американской стороны, однако она обозначила четкие и незыблемые «красные линии», которые касаются территориальной целостности и суверенитета страны.

Заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин / © Associated Press

«Мы никогда не признаем — ни официально, ни каким-либо другим образом — временно оккупированную РФ территорию Украины российской. Наша земля не продается», — сказала Гайовишин.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко в комментарии ТСН.ua рассказал, что недавно обнародованный «мирный план» США является частью тактики давления, которую применяет американский президент Дональд Трамп, а также инструментом провокации со стороны Кремля.

«Россия хочет нас убить, а Украина хочет выжить. Даже если этот предложенный план будет реализован, но при условии, что Украина выживает как государство и является частью Запада, Путина это не устроит», — акцентировал Александр Мережко.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что любые усилия Трампа завершить войну в Украине можно только приветствовать.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко / © из соцсетей

«Любые усилия Трампа завершить эту войну можно только приветствовать. Осталось, чтобы Россия не срывала их, как она всегда делает. Ну и защита украинских интересов и недопущение повторения агрессии», — написал он в соцсетях.

Нардеп Ирина Геращенко считает, что вариант мирного плана, который активно публиковали различные СМИ ничем не отличается от предыдущих заявлений Путина по устранению «первопричин войны». Также она отмечает, что предлагаемые 28 пунктов плана являются информационным вбросом от россиян.

«Не исключаю, что эти 28 пунктов — вброс для зондирования почвы и границы компромисса и красных линий для украинцев. Зондаж усталости и давление. Потому что пока половина этих пунктов выглядят как капитуляция, а не справедливый мир», — отметила нардеп в своем Telegram-канале.

Мирный план Трампа может стать ловушкой для Украины

Детали «мирного плана» администрации Дональда Трампа, который опубликовали многие медиа, представляется крайне несправедливым по отношению к Киеву, несмотря на обещанное щедрое финансирование для Украины, пишет пишет пишет Clash Report.

Издание отмечает, что план не предусматривает серьезного признания военных репараций, а большая часть замороженных российских активов возвращается обратно Москве или размещается в совместных американо-российских механизмах, предназначенных для «укрепления отношений».

Последствия российских атак на Украину / © Associated Press

Немецкое издание BILD, ссылаясь на анализ мирного плана США и комментарии экспертов также отмечает, что предлагаемое соглашение может стать ловушкой для Украины.

Политолог Томас Йегер считает, что для Украины 28 пунктов этого плана «равносильны декларации о капитуляции». Он отмечает, что Киев должен будет «сдаться и отказаться от возможности защищаться от России в будущем».

В то же время эксперт по безопасности Кристиан Меллинг подчеркнул, что обещание России «не нападать на соседние страны», не будет иметь никакой ценности.

Также эксперт по вопросам безопасности Петер Нойманн считает, что реализация плана выгодна только Москве, поскольку она «вернулась бы за стол переговоров — как страна, которая начала войну агрессии и получает за это вознаграждение».

В то же время западные аналитики проанализировали поступивший в Киев текст «мирного предложения» США, в котором был обнаружен ряд языковых конструкций, напоминающих прямой перевод с русского языка.

По словам аналитиков, некоторые фразы являются «неуклюжими» в английском языке, но абсолютно логичными в русском контексте. Это открытие добавило вопросов относительно процесса написания текста, поскольку ранее Белый дом признал, что его соавтором был посланник кремлевского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев.

Посланник кремлевского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев. / © Getty Images

Однако генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире «24 Канала» рассказал, чтобы Украина не попала в ловушку ей следует активнее работать с американскими партнерами.

«Нам нужно активнее работать с американским блоком, не ослабляя контакты, когда появляются первые положительные тенденции. Надо задействовать все ресурсы — контакты с Трампом, Вэнсом, Рубио, Конгрессом, Сенатом и так далее — чтобы продолжить дальше процесс поддержки Украины. Мы очень мало сделали, чтобы американцы стали более агрессивными в отношении России, чтобы условия ставили Путину, а не нам», — подчеркнул экс-разведчик.

Существует ли на самом деле мирный план США по завершению войны в Украине

Многие политики и эксперты сомневаются в том, что текст мирного соглашения, которое разрабатывала администрация Трампа существует.

Народный депутат Украины Николай Княжицкий отметил, что до сих пор не было опубликовано официальных текстов.

«Мы до сих пор не видим никаких официальных текстов. Без документов предметное обсуждение не имеет смысла. На слухах войны не заканчиваются. Текст „соглашения“ неизвестного происхождения, гуляющий по сети, — это документ, который Путин никогда не подпишет. Поэтому даже не стоит думать, как его оценивать с украинской точки зрения», — написал он на своей странице в Facebook.

Украинский дипломат, бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый отметил, что информация о мирном плане Трампа является очередной информационной атакой. По его словам, эта информация заходит в украинское пространство «как нож в масло».

«Какой-то очередной «план мира» действительно ходит по рукам, но судя по всему это — компиляция из предыдущих российских „хотелок“. При этом реалистичных предложений и реальных факторов для выхода из широкомасштабной войны пока так и нет», — отметил Чалый.

Он также отметил, что подобные требования уже звучали от России ранее.

Народный депутат, член налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев отметил, что сейчас в инфопространстве «доминируют эмоциональные оценки и впечатления, сложившиеся на основе отдельных отрывков и цитат, которые нам продемонстрировали СМИ».

«Сейчас достоверность содержания самого документа мы не знаем и все, что нам действительно известно, что без подписи Украины он точно не вступит в силу. К этому времени ни сам проект, ни его отдельные пункты не „высечены в граните“ и являются предметом переговоров. Уточнение их содержания, приведение соглашения в соответствие с интересами государства и ожиданий общества является задачей наших переговорщиков», — подчеркнул Гетманцев.

В то же время политтехнолог Тарас Загородний в эфире «КИЕВ24» заявил, что вероятный документ, который все обсуждают, является скорее результатом частных разговоров между Кириллом Дмитриевым и Стивом Уиткоффом.

«Это не государственная позиция США. План появился в Украине не через госдеп, а через генералов, которые приезжали. Это было в стиле «а вдруг сработает» — но не сработало», — подчеркнул Загородний.

Подпишет ли Украина соглашение Трампа?

Политолог Вадим Денисенко отмечает, что сейчас не стоит вопрос о подписании самого соглашения. По его словам, сейчас обсуждаются вопросы исключительно о том, «удастся ли скорректировать это соглашение-ультиматум и когда и кто его подпишет».

В свою очередь политолог Сергей Таран рассказал, что шансы на подписание Украиной мирного плана от Трампа большие, однако для России — меньше, передает «NV».

По его словам, такая ситуация сложилась из-за того, что «Путину очень страшно остановить собственную машину войны».

Разрушенный оккупантами город Покровск / © Associated Press

«Шансы на то, что будут выполнены все пункты из подписанного — еще меньше, потому что многое из написанного очень неконкретное, а когда начнутся детали, из тех деталей полезут черти. Шансов на то, что подписанное будет гарантировать мир — вообще никакие. И если все предыдущее таки произойдет, и все подпишутся под «планом Трампа», все будет зависеть от того, как Украина использует возможную паузу в войне. Если для укрепления обороноспособности — пауза затянется надолго, если на ссоры и популизм — пауза будет очень короткой», — отметил Таран.

Напомним, после переговоров с представителями американской стороны — вице-президентом США Джеймсом Вэнсом и министром Сухопутных войск США Брендоном Дрисколлом — Владимир Зеленский заявил, что Украина, США и Европа создадут совместную группу советников для разработки мирного плана

