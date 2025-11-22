- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 93
- Время на прочтение
- 2 мин
"Мирный план Трампа" - российская провокация: политолог раскрыл истинную цель Путина
Эксперт советует украинским лидерам занять жесткую позицию без конфронтации с Трампом, назвав план «интересным, но нуждающимся в доработке», чтобы эта провокация быстро затихла.
Эксперт назвал так называемый "мирный план Трампа" по Украине российской провокацией.
Об этом сказал нолитолог и социолог из Германии Игорь Эйдман.
Он объяснил, что Кремль рассчитал эту инициативу на два критических сценария:
Президент Зеленский поддерживает план, приводящий к деморализации Украины и подрыву ее позиций.
Зеленский отказывается от плана, который вызывает оскорбление Трампа и приводит к прекращению жизненно необходимой помощи США.
Эйдман подчеркнул, что на самом деле Россия не собирается принимать этот документ.
Политолог подчеркнул, что у Путина есть лишь один настоящий план, который он стремится реализовать.
«План Путина состоит не из 28, а из одного пункта — уничтожение Украины как независимого государства, а украинцев как самостоятельного народа. Именно ради этой провокации все затеяно», — заявил Эйдман.
Кремль продвигает документ неофициально через посредников (Кирилла Дмитриева), тогда как представители российского МИДа публично отрицают какую-либо причастность.
Как Украине избежать конфронтации и затормозить инициативу
Украина может избежать этой дипломатической ловушки. Историческая практика свидетельствует, что провокации быстро затихают, если поступать правильно. Эйдман советует занять жесткую позицию по интересам Украины, но без прямой конфронтации с Трампом.
Украинским лидерам не стоит вступать в перепалки или называть план «сумасшедшим».
Вместо этого необходимо сказать, что план «интересен, но нуждается в доработке». После этого следует приехать в Вашингтон вместе с европейскими союзниками и изложить свой, принципиально иной план, якобы на основе трамповского.
Напомним, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан заявил, что давление Дональда Трампа на Украину относительно быстрого подписания мирного соглашения связано с внутриполитическим кризисом в США.
По его словам, американскому президенту нужны «быстрые и громкие победы» на фоне падения рейтинга и скандалов, поэтому он устанавливает дедлайн для Киева. Эксперт предупреждает: спешка в вопросах войны может трактоваться как слабость, а политические интересы Вашингтона не должны определять условия для Украины.