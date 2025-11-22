"Мирный план Трампа" - российская провокация: политолог раскрыл истинную цель Путина

Трамп и Путин / © ТСН

Эксперт назвал так называемый "мирный план Трампа" по Украине российской провокацией.

Об этом сказал нолитолог и социолог из Германии Игорь Эйдман.

Он объяснил, что Кремль рассчитал эту инициативу на два критических сценария:

Президент Зеленский поддерживает план, приводящий к деморализации Украины и подрыву ее позиций.

Зеленский отказывается от плана, который вызывает оскорбление Трампа и приводит к прекращению жизненно необходимой помощи США.

Эйдман подчеркнул, что на самом деле Россия не собирается принимать этот документ.

Политолог подчеркнул, что у Путина есть лишь один настоящий план, который он стремится реализовать.

«План Путина состоит не из 28, а из одного пункта — уничтожение Украины как независимого государства, а украинцев как самостоятельного народа. Именно ради этой провокации все затеяно», — заявил Эйдман.

Кремль продвигает документ неофициально через посредников (Кирилла Дмитриева), тогда как представители российского МИДа публично отрицают какую-либо причастность.

Как Украине избежать конфронтации и затормозить инициативу

Украина может избежать этой дипломатической ловушки. Историческая практика свидетельствует, что провокации быстро затихают, если поступать правильно. Эйдман советует занять жесткую позицию по интересам Украины, но без прямой конфронтации с Трампом.

Украинским лидерам не стоит вступать в перепалки или называть план «сумасшедшим».

Вместо этого необходимо сказать, что план «интересен, но нуждается в доработке». После этого следует приехать в Вашингтон вместе с европейскими союзниками и изложить свой, принципиально иной план, якобы на основе трамповского.

Напомним, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан заявил, что давление Дональда Трампа на Украину относительно быстрого подписания мирного соглашения связано с внутриполитическим кризисом в США.

По его словам, американскому президенту нужны «быстрые и громкие победы» на фоне падения рейтинга и скандалов, поэтому он устанавливает дедлайн для Киева. Эксперт предупреждает: спешка в вопросах войны может трактоваться как слабость, а политические интересы Вашингтона не должны определять условия для Украины.