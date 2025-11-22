Мирный план Трампа содержит "опасные ограничения": европейские лидеры отклонили предложения США

Лидеры ЕС требуют изменить мирный план Трампа для Украины / © ТСН.ua

Европейские лидеры выступили с совместным заявлением о «мирном плане» США для урегулирования войны между Россией и Украиной, подчеркнув, что проект нуждается в «дополнительной работе», поскольку некоторые его положения представляют угрозу безопасности Киева. Главную обеспокоенность вызвали ограничения для украинской армии и вопрос о незыблемости границ.

Об этом говорится в совместном заявлении, обнародованном Европейским советом в субботу, 22 ноября.

Угроза уязвимости Украины

В заявлении, которое подписали, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, приветствуются усилия Соединенных Штатов, но подчеркивается, что проект мирного плана, по-прежнему является наличием мирного плана, несмотря на наличие мировых планов. Лидеры четко заявили о своей позиции по ключевым принципам.

«Мы четко придерживаемся принципа, что границы не должны меняться силой. Мы также обеспокоены предложенными ограничениями на Вооруженные Силы Украины, что сделает Украину уязвимой к предстоящим нападениям», — говорится в совместном заявлении лидеров.

Они также отметили, что готовы участвовать в дальнейших обсуждениях, обеспечивающих устойчивость будущего мира.

Совместная работа и требование о согласии НАТО

Лидеры подчеркнули, что любые элементы мирного плана, касающиеся Европейского Союза и НАТО, будут нуждаться в отдельном согласии членов этих организаций. Они также пообещали тесно координировать свои действия с Украиной и США в ближайшие дни.

Премьер-министр Польши Дональд Туск добавил , что для реализации плана нужна совместная работа, и Россия "не может навязывать свои условия Украине и Европе". Он также подчеркнул, что все, что касается Польши, должно быть согласовано с польским правительством. Европейские лидеры подтвердили неизменную и мощную поддержку Украине.

Напомним, сенаторы США раскритиковали «мирный план» Трампа по Украине. Американские законодатели сомневаются в способности этих предложений обеспечить мир.