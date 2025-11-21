"Мирный план" Трампа: у Путина сделали заявление

Владимир Путин. / © Associated Press

В Кремле говорят, что им ничего не известно о согласии президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры с Россией по мирному плану президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил спикер российского «фюрера» Дмитрий Песков.

По его словам, Москва пока не получала информацию о согласии Зеленского на переговоры с российской стороной.

Напомним, источники Axios сообщили, что якобы Владимир Зеленский согласился на переговоры по «мирному плану» Трампа для Украины. Отмечается, об украинском лидере сообщил об этом секретарю армии США Дану Дрисколлу. Известно, что Киев ожидает скоро обсудить детали предложения непосредственно с президентом США Дональдом Трампом.

Тем временем Financial Times со ссылкой на украинских чиновников информирует, что США ожидают от Украины согласовать мирный план до 27 ноября. По данным медиа, Вашингтон работает по «агрессивному графику» и ожидает подписания документа уже ко Дню благодарения.