Мирный план Украины: в Саудовской Аравии начинается встреча

В Джидде, Саудовская Аравия, 5 августа начинается вторая встреча на уровне советников по национальной безопасности и политических директоров по ключевым принципам мира на основе Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает "Укринформ".

По словам заместителя руководителя ОП Игоря Жовквы, на саммите в Джидде, в котором примут участие представители более 40 государств, будет распределена ответственность между странами по соорганизации или солидерству в том или ином пункте украинской Формулы мира.

Руководитель ОП Андрей Ермак заявлял, что стратегия Украины по имплементации Формулы мира Владимира Зеленского имеет три уровня. Первый – это встречи с послами, аккредитованными в Украине, для подробного рассмотрения каждого из пунктов Формулы мира. Второй – переговоры в Саудовской Аравии на уровне советников по нацбезопасности и политических советников "в целях поиска оптимальных формулировок и механизмов имплементации украинского мирного плана". Третий – учредительный Глобальный саммит мира с лидерами государств, на котором состоится имплементация Формулы.

Встреча продлится до 6 августа.

Напомним, 5 августа в Саудовской Аравии начнется встреча советников глав государств и представителей МИД для обсуждения украинской "формулы мира". Как заявил в вечернем обращении 4 августа президент Украины Владимир Зеленский, этот саммит является шагом к Глобальному саммиту мира, провести который стремится страна.

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