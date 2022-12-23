Мирный план Зеленского по поводу войны: в Кремле отреагировали на статью WSJ

В Москве заявляют, мол, "у демилитаризации Украины есть существенные продвижения".

Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, мол, не располагает информацией о мирном плане по войне, который готовит команда украинского лидера Владимира Зеленского.

Так представитель Кремля прокомментировал появившийся на The Wall Street Journal материал, пишут российские СМП.

"Кремлю ничего не известно о том, что Украина якобы готовит новый мирный план. В Москве слышали заявления Зеленского о мирном урегулировании, но они были сделаны без учета нынешних реалий", — заявил он.

По словам спикера Путина, война идет по плану, а никаких мирных переговоров не будет. Более того, заявил Песков, "у демилитаризации Украины есть существенные продвижения". Правда, о каких именно продвижениях идет речь, не сообщил.

Мирный план Зеленского

После визита украинского президента в США американская газета The Wall Street Journal опубликовала материал о мирном плане Зеленского по окончании войны, состоящего из десяти пунктов. Отмечается, что его планируют представить ближе к годовщине полномасштабного вторжения — в феврале 2023-го.

В ноябре во время саммита G20 Зеленский назвал условия мира с Россией. По словам главы государства, "есть украинская формула мира. Мира для Украины, Европы и мира". Для этого, в частности, РФ должна вывести свои войска с украинской территории и заплатить за причиненный ущерб.

Госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк высказала мнение о том, что план Зеленского может стать потенциальным решением войны. Вот почему Вашингтон поддерживает его.

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