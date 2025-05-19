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ТСН в социальных сетях

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Политика
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"Мирный процесс зашел в тупик": Венс сделал заявление о разговоре Трампа с Путиным

Вэнс сказал, что Путин «кажется, не знает», как выйти из войны.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
"Мирный процесс зашел в тупик": Венс сделал заявление о разговоре Трампа с Путиным

Вице-президент США Джей Ди Венс / © Associated Press

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США «будут вынуждены» выйти из переговоров по завершению войны в Украине, если РФ не будет идти на контакт с переговорными группами США и Украины, ведь мирный процесс, по словам Венса, зашел в тупик.

Об этом Джей Ди Вэнс сообщил журналистам во время вылета из Италии, передает Sky News.

Вэнс ожидает, что американский президент Трамп спросит Путина, действительно ли «серьезно» настроен в отношении мира.

По словам Венса, глава России Путин якобы «не знает, как выйти из войны в Украине».

«Мы понимаем, что здесь возник определенный тупик. И я думаю, что президент скажет Владимиру Путину: „Послушайте, вы серьезно? Вы искренне к этому относитесь?“, — рассказал Джей Ди Вэнс.

По словам вице-президента США, сегодня он говорил с президентом Трампом по поводу его звонков главе России Путину и президенту Украины Зеленскому.

И если Россия, как говорит Вэнс, «не желает вступать в борьбу», то «в конце концов США скажут, что это не наша война».

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что 19 мая он проведет телефонные разговоры с главой России Путиным и президентом Украины Зеленским. В РФ подтвердили подготовку к звонку между Трампом и Путиным.

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