Мирный саммит Украины: Швейцария планирует провести встречу в июне — Bloomberg

Швейцария может провести конференцию по мирному плану касательно Украины в середине июня.

Швейцария планирует провести саммит мира высокого уровня касательно войны в Украине в середине июня. Ожидается, что на мероприятие будут приглашены от 80 до 100 стран, преимущественно с так называемого Глобального Юга.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, саммит может состояться 16-17 июня, хотя пока неясно, сколько лидеров будет присутствовать.

По данным источников, саммит, вероятно, пройдет в швейцарском городе Люцерн. Официальное объявление Кабинета министров Швейцарии может поступить уже 10 апреля.

Ключевым вопросом является то, будет ли в саммите участвовать Китай, добавили собеседники агентства. Союзники Украины считают присутствие Китая важным для успеха встречи с учетом влияния, которое, по их словам, Пекин имеет на Москву за последние два года войны.

Спикер Министерства иностранных дел Швейцарии сообщил, что дата и место проведения конференции еще не определены.

"В дополнение к перспективам Украины, России и Европы важно также прислушаться к Глобальному Югу, который будет играть ключевую роль в возможном включении России в этот процесс. Именно поэтому мы тесно сотрудничаем с Китаем, Индией, Бразилией, Южной Африкой и Саудовской Аравией", — сказал спикер МИДа в интервью агентству Bloomberg в понедельник.

Также читайте У Зеленского остро обратились к лидерам мира, желающим принудить Украину к примирению с РФ

Пекин принял участие только в одной встрече между советниками по национальной безопасности, целью которой было заложить основу для саммита.

Ранее Bloomberg сообщал, что США недавно предупредили союзников о том, что Китай усиливает поддержку Кремля.

Несколько стран настаивали на том, чтобы Россия приняла участие во встрече в Швейцарии, но Киев хочет широкого согласия по ключевым принципам, которые лягут в основу любого будущего урегулирования, прежде чем вступать в контакты с Москвой.

"Формула мира" предусматривает уважение территориальной целостности и суверенитета Украины, вывод российских войск, а также обеспечение ядерной и продовольственной безопасности.

"Швейцария, которая исторически оставалась нейтральной в европейских конфликтах, стремится привлечь страны к столу переговоров, чтобы помочь прекратить войну, хотя пока ей тяжело в этих усилиях", — пишет издание.

Министр обороны Швейцарии Виола Амгерд заявила в феврале, что Россия вряд ли будет участвовать в первом раунде обсуждений.

"Швейцария хотела создать очень широкий альянс, состоящий из стран БРИКС, стран арабского мира и Глобального Юга", — добавила она.

Президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул, что президент-диктатор России Владимир Путин понимает только язык силы. Поэтому единственный способ достичь мира в Украине — это поле боя.

Саммит высокого уровня состоится после четырех встреч советников по национальной безопасности, которые Украина организовала для поддержки своей "формулы мира". Последняя из этих встреч состоялась в Давосе в начале этого года.

Напомним, Умеров предложил создать международную группу по выводу войск РФ из Украины.

Читайте также ведущие новости дня: