Мирный саммит Украины в Швейцарии: Байден может принять участие в конференции – СМИ

Джо Байден может принять участие в предстоящей конференции по Украине в Швейцарии.

Президент США Джо Байден может принять участие в конференции высокого уровня по миру в Украине, которая состоится в Швейцарии в середине июня.

Об этом пишет издание NZZ со ссылкой на источники.

Джо Байден пока не подтвердил свое участие в американской делегации, сообщила пресс-секретарь посольства США в Берне.

Однако шансы на приезд Байдена выросли. Он должен принять участие в саммите G7 в Италии непосредственно перед запланированной конференцией по Украине.

Напомним, Швейцария планирует провести саммит мира высокого уровня по войне в Украине в середине июня. Ожидается, что на мероприятие будут приглашены от 80 до 100 стран, преимущественно из так называемого Глобального Юга. По данным источников, саммит может пройти 16-17 июня.

Читайте также ведущие новости дня: