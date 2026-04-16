Миром правит «горстка тиранов»: Папа Римский «прошелся» по политикам

Папа Римский. / © Associated Press

Реклама

Папа Римский Лев XIV выступил с резкой критикой политических лидеров, тратящих миллиарды на войны.

Об этом понтифик заявил во время апостольской поездки в Камерун, сообщает Sky News.

По его словам, мир «опустошает горстка тиранов». Глава Католической церкви также раскритиковал политиков, использующих религиозную риторику для оправдания войн, и призвал к «решительному изменению курса».

Реклама

«Властители войны делают вид, будто не знают: чтобы разрушить, достаточно мгновения, а вот чтобы отстроить — часто не хватает целой жизни. Они закрывают глаза на то, что миллиарды долларов тратятся на убийства и разрушения, но ресурсов, необходимых для лечения, образования и восстановления, нигде не найти», — сказал Папа Римский.

Скандал между Трампом и Папой

На этой неделе американский президент Дональд Трамп несколько раз набросился на Папу Римского из-за позиции в войне с Ираном. Кроме того, он заявил о десятках тысяч погибших иранских граждан во время протестов, подавлявших режим.

Папа Римский на обвинение отреагировал, но заявил, что не хочет вступать в спор. Он подчеркнул, что не отказывается от призывов к миру, потому что «слишком многие страдают в мире сегодня».