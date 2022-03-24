Миротворческая миссия в Украину и нефтяное эмбарго против РФ: что будут обсуждать на саммите НАТО

Миротворческая миссия в Украину и нефтяное эмбарго против РФ: что будут обсуждать на саммите НАТО

На саммите также по видеосвязи будет выступать и Владимир Зеленский.

В ближайшее время в Брюсселе состоится саммит НАТО, на котором лидеры стран НАТО и Евросоюза будут обсуждать ключевые для Украины вопросы. На саммите по видеосвязи выступит и президент Украины.

Об этом передает корреспондент "Радио Свобода", говорится в сюжете ТСН.

В целом членство Украины в Альянсе не будет рассматриваться. Впрочем, НАТО и дальше будет поддерживать Киев в войне с Россией. В целом, в поддержку планируется добавить помощь в области кибербезопасности и оборудования для защиты от химических и ядерных угроз.

Вместе с тем на саммите планируется обсудить предложение Польши отправить в Украину миротворческую миссию НАТО. Правда, в РФ уже заявили, что будут расценивать это как прямое столкновение российских военных сил с силами Альянса.

Также на саммите будут обсуждаться нефтяное эмбарго против России. На этом настаивают страны Балтии. Впрочем, Германия пока удерживается от такого решения. Канцлер Шольц объяснил, что немедленный отказ от поставок российского газа и нефти спровоцирует резкое падение немецкой экономики.

Кроме того, на саммите НАТО будет рассмотрен пятый пакет санкций против РФ. Согласуют также создание трастового фонда солидарности с Украиной. Благодаря этому каждый желающий сможет вложить средства в послевоенное восстановление Украины.

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